Glass skin bez wieloetapowych rytuałów!

Nowa definicja glass skin – szybciej, prościej, dla każdego

Nowa linia Revitalift Filler Glass Skin została stworzona z myślą o demokratyzacji efektu glass skin. To propozycja dla każdego – niezależnie od wieku, typu skóry czy poziomu zaawansowania w pielęgnacji. Zamiast wieloetapowych rytuałów, L’Oréal Paris oferuje prostą rutynę, którą można dopasować do własnych potrzeb: błyskawiczne działanie kremu, intensywną kurację maską lub połączenie obu produktów dla spektakularnego efektu.

Natychmiastowe rezultaty, potwierdzone nauką

Produkty z linii Revitalift Filler Glass Skin powstały w oparciu o zaawansowane badania Laboratoriów L’Oréal i innowacyjne technologie opracowane w azjatyckich centrach badawczych marki. Efekt glass skin jest widoczny już po pierwszym użyciu – bez konieczności poświęcania godzin na wieloetapową pielęgnację. L’ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER GLASS SKIN – LEKKI KREM

Natychmiastowy blask i długotrwałe nawilżenie

Lekki krem Revitalift Filler Glass Skin wchłania się w zaledwie 5 sekund* i intensywnie nawilża aż do 10 warstw skóry. Zapewnia natychmiastowy efekt glass skin już po pierwszej aplikacji, który utrzymuje się nawet do 5 dni. Skóra staje się wyraźnie gładsza, bardziej sprężysta i pełna blasku. Formuła zawiera dwa rodzaje kwasu hialuronowego oraz 5% kompleks witamin B3, B5 i Cg, które wspierają nawilżenie, rozświetlenie i zdrowy wygląd skóry. Dzięki obecności glikoli krem zapewnia intensywne nawodnienie przy jednoczesnym zachowaniu ultralekkiej konsystencji – bez uczucia obciążenia. Już po użyciu poziom nawilżenia wzrasta o 93%

L’ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER GLASS SKIN – ROZŚWIETLAJĄCO‑NAWILŻAJĄCA MASKA HYDROŻELOWA

90 minut zamiast kilku godzin. Glass skin, które nie zatrzymuje życia.

Rozświetlająco nawilżająca maska hydrożelowa Revitalift Filler Glass Skin to pierwsza hydrożelowa maska w portfolio L’Oréal Paris, inspirowana koreańską pielęgnacją. Już w 90 minut nadaje skórze efekt glass skin – sprawiając, że wygląda na bardziej nawilżoną, jędrną i odświeżoną.

W ciągu 90 minut maska stopniowo uwalnia składniki aktywne, jednocześnie stając się niemal przezroczysta. Jej formuła zawiera kwas hialuronowy, wąkrotkę azjatycką (centella asiatica), pantenol, adenozynę oraz glicerynę, które wspólnie wspierają nawilżenie, ukojenie i poprawę kondycji skóry. W przeciwieństwie do klasycznych rytuałów wymagających kilku godzin lub całej nocy, maska działa w 90 minut – bez zsuwania się z twarzy i bez potrzeby zatrzymywania codziennych planów.

