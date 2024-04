Moja babcia mieszała to z olejkiem i wcierała w skórę. W kilka tygodni rozjaśniła plamy starcze. Naturalna wcierka, która zniweluje przebarwienia oraz plamy starcze

Babunia mieszała to w misce i wcierała w skórę. Naturalny sposób na rozjaśnienie plam starczych

Plamy starcze to często spotykane przebarwienia na skórze dojrzałej. Powstają w wyniku wzrostu liczby melanocytów oraz zwiększonego wydzielania się melaniny, która odpowiada za pigmentację skóry. Często pojawiają się w wyniku następstwa niestosowania fotoprotekcji, czyli kremów SPF. Plamy starcze mogą pojawić się zarówno na twarzy, jak i na dłoniach. Co ważne, plamy starcze są podatne na uszkodzenia słoneczne. W walce z plamami starczymi najlepiej sprawdzą się dobrze dobrane kosmetyki oraz zabiegi kosmetyczne. Kurację można wspomagać domowymi sposobami. Jednym z najlepszych składników aktywnych na przebarwienia jest witamina C. Moja babcia mieszała ze sobą oliwę z oliwek i kilka kropel soku z cytryny. Tak przygotowaną mieszankę wcierała w skórę. Sok z cytryny to bogate źródło witaminy C, która znacząco rozjaśnia przebarwienia oraz dodaje skórze promiennego blasku.

Jak działa witamina C na skórę

Witamina C to naturalny antyoksydant, który przeciwdziała procesom starzenia się skóry. Poprawia elastyczność skóry poprzez produkcję kolagenu oraz elastyny. Witamina C nazywana jest największym sprzymierzeńcem skóry dojrzałej. Zapewnia znaczące rozjaśnienie plam starczych oraz działanie redukujące zmarszczki. Uszczelnia naczynia krwionośnie. Witamina C w kosmetykach występuje w wielu formach. Największe działanie wykazuje czysty kwas L-askorbinowy, który jednak cechuje się dużą niestabilnością oraz krótkim terminem przydatności.