Mówią, że to jeden z najlepszych podkładów na świecie! Teraz jest w wersji glow

NATURALNY BLASK, LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

All Hours Glow Foundation został stworzony, by sprostać intensywnemu tempu dnia i długim wieczorom. Dzięki specjalnym polimerom utrzymuje krycie i blask godzinami, bez konieczności poprawek. Nowa formuła zawiera pigmenty, które idealnie dopasowują się do cery, dzięki czemu skóra wygląda świeżo i promiennie przez cały dzień. Podkład jest dostępny w aż 40 odcieniach, aby każdy mógł znaleźć swój idealny kolor. W testach konsumenckich aż 90% osób potwierdziło efekt naturalnej, zdrowej skóry – bez ciężkości i maski.

PODKŁAD, KTÓRY PIELĘGNUJE

Formuła podkładu została oparta w 78% na serum i wzbogacona o składniki pielęgnacyjne. Kwas hialuronowy nawilża i nadaje skórze efekt „dewy skin”. Niacynamid rozświetla cerę i pomaga w redukcji niedoskonałości. Z kolei ekstrakt z jaśminu z ogrodów YSL Beauty w Ourika działa kojąco i rewitalizująco.

Po 2 tygodniach stosowania testujący zauważyli realne zmiany w wyglądzie skóry: 96% potwierdziło większy blask, 97% – gładszą skórę, a 96% – lepsze napięcie i sprężystość.1

ZBUDUJ SWOJE GLOW

YSL Beauty rekomenduje pełny rytuał rozświetlenia: rozpocznij od All Hours Glow Foundation jako bazy, następnie podkreśl strategiczne punkty światłem za pomocą Touche Éclat Stylo, a na koniec nałóż All Hours Hyper Luminize Highlighter (dostępny w 3 odcieniach), który nadaje makijażowi wielowymiarowy blask.

KOREAŃSKI LOOK W WERSJI YSL BEAUTY

Globalny makijażysta YSL Beauty – Sam Visser – stworzył specjalny look „Korean Glow”, inspirowany świetlistą cerą charakterystyczną dla koreańskich trendów. Skóra jest przygotowana pielęgnacją z linii Pure Shots, wyrównana All Hours Glow Foundation, a

następnie rozświetlona i podkreślona klasykami marki: Touche Éclat, Make Me Blush i Lash Clash Mascara. Całość uzupełniają błyszczące, soczyste usta z kolekcji Loveshine.