Mówią, że to jeden z najlepszych podkładów na świecie! Teraz jest w wersji glow

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-03 14:55

YSL Beauty rozszerza kultową linię All Hours o nowość: All Hours Glow Foundation. To podkład, który łączy efekt makijażu z pielęgnacją skóry – zapewnia świetliste wykończenie, a jednocześnie działa jak serum, dbając o nawilżenie i wyrównanie kolorytu. Lekka, komfortowa formuła wtapia się w cerę, podkreślając naturalny blask, a szeroka paleta 40 odcieni pozwala idealnie dopasować kolor do każdego podtonu skóry. Dzięki możliwości stopniowania krycia, podkład sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na większe wyjścia, pozostawiając skórę promienną, gładką i świeżą przez cały dzień.

Makijaż

i

Autor: Archiwum serwisu Makijaż

NATURALNY BLASK, LEKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

All Hours Glow Foundation został stworzony, by sprostać intensywnemu tempu dnia i długim wieczorom. Dzięki specjalnym polimerom utrzymuje krycie i blask godzinami, bez konieczności poprawek. Nowa formuła zawiera pigmenty, które idealnie dopasowują się do cery, dzięki czemu skóra wygląda świeżo i promiennie przez cały dzień. Podkład jest dostępny w aż 40 odcieniach, aby każdy mógł znaleźć swój idealny kolor. W testach konsumenckich aż 90% osób potwierdziło efekt naturalnej, zdrowej skóry – bez ciężkości i maski.

PODKŁAD, KTÓRY PIELĘGNUJE

Formuła podkładu została oparta w 78% na serum i wzbogacona o składniki pielęgnacyjne. Kwas hialuronowy nawilża i nadaje skórze efekt „dewy skin”. Niacynamid rozświetla cerę i pomaga w redukcji niedoskonałości. Z kolei ekstrakt z jaśminu z ogrodów YSL Beauty w Ourika działa kojąco i rewitalizująco.

Po 2 tygodniach stosowania testujący zauważyli realne zmiany w wyglądzie skóry: 96% potwierdziło większy blask, 97% – gładszą skórę, a 96% – lepsze napięcie i sprężystość.1

ZBUDUJ SWOJE GLOW

YSL Beauty rekomenduje pełny rytuał rozświetlenia: rozpocznij od All Hours Glow Foundation jako bazy, następnie podkreśl strategiczne punkty światłem za pomocą Touche Éclat Stylo, a na koniec nałóż All Hours Hyper Luminize Highlighter (dostępny w 3 odcieniach), który nadaje makijażowi wielowymiarowy blask.

KOREAŃSKI LOOK W WERSJI YSL BEAUTY

Globalny makijażysta YSL Beauty – Sam Visser – stworzył specjalny look „Korean Glow”, inspirowany świetlistą cerą charakterystyczną dla koreańskich trendów. Skóra jest przygotowana pielęgnacją z linii Pure Shots, wyrównana All Hours Glow Foundation, a

następnie rozświetlona i podkreślona klasykami marki: Touche Éclat, Make Me Blush i Lash Clash Mascara. Całość uzupełniają błyszczące, soczyste usta z kolekcji Loveshine.

YSL

i

Autor: YSL/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki