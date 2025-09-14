Mówią, że to najlepszy rozświetlacz w płynie! Idealny do jesiennych makijaży

Dzięki NOWEMU rozświetlaczowi w płynie M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter, będziesz wyglądać fantastycznie w każdym rodzaju oświetlenia. Formuła zawierająca wyjątkową mieszankę lśniących pigmentów i opalizujących drobinek, zapewnia idealną równowagę pomiędzy połyskiem, przejrzystością i kolorem, dlatego ten potęgujący blask fluid oferuje niezliczone sposoby na osiągnięcie looku w stylu glass-skin.
Oprócz tego, że zapewnia natychmiastowy i jednocześnie trwały efekt rozświetlenia, M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter zawiera w 85% innowacyjną mieszankę nawilżających składników pielęgnujących dla 24-godzinnego nawilżenia i 12-godzinnego promiennego wyglądu skóry. Rozświetlacz w płynie jest uniwersalny i dostępny w dziewięciu unikalnych odcieniach M·A·C, stopniowo buduje krycie i idealnie wtapia się w skórę, przygotowując ją do kolejnych etapów makijażu. Wymieszaj go z podkładem, nałóż na wybrane partie twarzy lub stosuj solo, aby nadać skórze równomierny, naturalny blask – odbija on światło bez względu na to, jak, gdzie i kiedy został zastosowany.
„Dzięki nowemu rozświetlaczowi w płynie M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter skóra zyskuje blask – bez dwóch zdań. Jego innowacyjna formuła zapewnia wspaniały, lekki i promienny wygląd, który można kontrolować” — powiedział Baltasar González-Piñel, M·A·C Director of Makeup Artistry. „Wymieszaj go z podkładem, aby uzyskać subtelny połysk, stosuj solo dla równomiernego rozświetlenia albo aplikuj na wybrane partie twarzy, żeby je podkreślić i wymodelować jej kontur. To w nim leży sekret pięknego blasku, którego tak pragniesz”.
NOWY ROZŚWIETLACZ W PŁYNIE SKINFINISH LIGHTSTRUCK LIQUID HIGHLIGHTER
Rozświetlacz w płynie zapewniający 24-godzinne nawilżenie i trwały kolor, nadający skórze wyjątkowy blask.
- Lightscapade: ciepły odcień biało-beżowy
- Double-Gleam: beż przełamujący odcień srebrny
- Bubbled Over: neutralny odcień szampana
- Space Slippers: odcień delikatnego różu
- Extra Ordinary: odcień żółtego złota
- Cherry Chrome: odcień pomarańczowej miedzi
- Bronze Glaze: odcień pomarańczowego brązu
- Lilac Haze: jasnofioletowy odcień srebra
- Glacial: opalizujący odcień niebieskiego
- KLUCZOWE KORZYŚCI
- 24-godzinne nawilżenie
- 12-godzinny blask
- Nie rozmazuje się
- Idealnie wtapia się w skórę, dobrze przygotowując ją do aplikacji makijażu
- Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe, lśniące wykończenie w stylu tafli szkła
- Zapewnia przezroczyste krycie, które można intensyfikować
- Lekka, szybko wchłaniająca się formuła
- Testowany dermatologicznie
- Nie zatyka porów
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, także dla skóry wrażliwej
Dostępność produktów:
Produkty dostępne w salonach M·A·C oraz na stronie maccosmetics.pl, w wybranych perfumeriach Douglas i na Douglas.pl