Mówią, że to najlepszy rozświetlacz w płynie! Idealny do jesiennych makijaży

Karolina Piątkowska
2025-09-14 13:51

NOWY rozświetlacz w płynie M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter odbija światło, aby podkreślić najlepsze cechy skóry i sprawia, że wygląda ona pięknie pod każdym kątem.

Dzięki NOWEMU rozświetlaczowi w płynie M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter, będziesz wyglądać fantastycznie w każdym rodzaju oświetlenia. Formuła zawierająca wyjątkową mieszankę lśniących pigmentów i opalizujących drobinek, zapewnia idealną równowagę pomiędzy połyskiem, przejrzystością i kolorem, dlatego ten potęgujący blask fluid oferuje niezliczone sposoby na osiągnięcie looku w stylu glass-skin.

Oprócz tego, że zapewnia natychmiastowy i jednocześnie trwały efekt rozświetlenia, M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter zawiera w 85% innowacyjną mieszankę nawilżających składników pielęgnujących dla 24-godzinnego nawilżenia i 12-godzinnego promiennego wyglądu skóry. Rozświetlacz w płynie jest uniwersalny i dostępny w dziewięciu unikalnych odcieniach M·A·C, stopniowo buduje krycie i idealnie wtapia się w skórę, przygotowując ją do kolejnych etapów makijażu. Wymieszaj go z podkładem, nałóż na wybrane partie twarzy lub stosuj solo, aby nadać skórze równomierny, naturalny blask – odbija on światło bez względu na to, jak, gdzie i kiedy został zastosowany.

„Dzięki nowemu rozświetlaczowi w płynie M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter skóra zyskuje blask – bez dwóch zdań. Jego innowacyjna formuła zapewnia wspaniały, lekki i promienny wygląd, który można kontrolować” — powiedział Baltasar González-Piñel, M·A·C Director of Makeup Artistry. „Wymieszaj go z podkładem, aby uzyskać subtelny połysk, stosuj solo dla równomiernego rozświetlenia albo aplikuj na wybrane partie twarzy, żeby je podkreślić i wymodelować jej kontur. To w nim leży sekret pięknego blasku, którego tak pragniesz”.

NOWY ROZŚWIETLACZ W PŁYNIE SKINFINISH LIGHTSTRUCK LIQUID HIGHLIGHTER

Rozświetlacz w płynie zapewniający 24-godzinne nawilżenie i trwały kolor, nadający skórze wyjątkowy blask.

  • Lightscapade: ciepły odcień biało-beżowy
  • Double-Gleam: beż przełamujący odcień srebrny
  • Bubbled Over: neutralny odcień szampana
  • Space Slippers: odcień delikatnego różu
  • Extra Ordinary: odcień żółtego złota
  • Cherry Chrome: odcień pomarańczowej miedzi
  • Bronze Glaze: odcień pomarańczowego brązu
  • Lilac Haze: jasnofioletowy odcień srebra
  • Glacial: opalizujący odcień niebieskiego
  • KLUCZOWE KORZYŚCI
  • 24-godzinne nawilżenie
  • 12-godzinny blask
  • Nie rozmazuje się
  • Idealnie wtapia się w skórę, dobrze przygotowując ją do aplikacji makijażu
  • Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe, lśniące wykończenie w stylu tafli szkła
  • Zapewnia przezroczyste krycie, które można intensyfikować
  • Lekka, szybko wchłaniająca się formuła
  • Testowany dermatologicznie
  • Nie zatyka porów
  • Odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, także dla skóry wrażliwej

Dostępność produktów:

Produkty dostępne w salonach M·A·C oraz na stronie maccosmetics.pl, w wybranych perfumeriach Douglas i na Douglas.pl    

