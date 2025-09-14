Mówią, że to najlepszy rozświetlacz w płynie! Idealny do jesiennych makijaży

Dzięki NOWEMU rozświetlaczowi w płynie M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter, będziesz wyglądać fantastycznie w każdym rodzaju oświetlenia. Formuła zawierająca wyjątkową mieszankę lśniących pigmentów i opalizujących drobinek, zapewnia idealną równowagę pomiędzy połyskiem, przejrzystością i kolorem, dlatego ten potęgujący blask fluid oferuje niezliczone sposoby na osiągnięcie looku w stylu glass-skin.

Oprócz tego, że zapewnia natychmiastowy i jednocześnie trwały efekt rozświetlenia, M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter zawiera w 85% innowacyjną mieszankę nawilżających składników pielęgnujących dla 24-godzinnego nawilżenia i 12-godzinnego promiennego wyglądu skóry. Rozświetlacz w płynie jest uniwersalny i dostępny w dziewięciu unikalnych odcieniach M·A·C, stopniowo buduje krycie i idealnie wtapia się w skórę, przygotowując ją do kolejnych etapów makijażu. Wymieszaj go z podkładem, nałóż na wybrane partie twarzy lub stosuj solo, aby nadać skórze równomierny, naturalny blask – odbija on światło bez względu na to, jak, gdzie i kiedy został zastosowany.

„Dzięki nowemu rozświetlaczowi w płynie M·A·C Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter skóra zyskuje blask – bez dwóch zdań. Jego innowacyjna formuła zapewnia wspaniały, lekki i promienny wygląd, który można kontrolować” — powiedział Baltasar González-Piñel, M·A·C Director of Makeup Artistry. „Wymieszaj go z podkładem, aby uzyskać subtelny połysk, stosuj solo dla równomiernego rozświetlenia albo aplikuj na wybrane partie twarzy, żeby je podkreślić i wymodelować jej kontur. To w nim leży sekret pięknego blasku, którego tak pragniesz”.

NOWY ROZŚWIETLACZ W PŁYNIE SKINFINISH LIGHTSTRUCK LIQUID HIGHLIGHTER

Rozświetlacz w płynie zapewniający 24-godzinne nawilżenie i trwały kolor, nadający skórze wyjątkowy blask.

Lightscapade: ciepły odcień biało-beżowy

Double-Gleam: beż przełamujący odcień srebrny

Bubbled Over: neutralny odcień szampana

Space Slippers: odcień delikatnego różu

Extra Ordinary: odcień żółtego złota

Cherry Chrome: odcień pomarańczowej miedzi

Bronze Glaze: odcień pomarańczowego brązu

Lilac Haze: jasnofioletowy odcień srebra

Glacial: opalizujący odcień niebieskiego

KLUCZOWE KORZYŚCI

24-godzinne nawilżenie

12-godzinny blask

Nie rozmazuje się

Idealnie wtapia się w skórę, dobrze przygotowując ją do aplikacji makijażu

Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe, lśniące wykończenie w stylu tafli szkła

Zapewnia przezroczyste krycie, które można intensyfikować

Lekka, szybko wchłaniająca się formuła

Testowany dermatologicznie

Nie zatyka porów

Odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, także dla skóry wrażliwej

Dostępność produktów:

Produkty dostępne w salonach M·A·C oraz na stronie maccosmetics.pl, w wybranych perfumeriach Douglas i na Douglas.pl

i Autor: MAC/ Materiały prasowe