Must-have w wakacyjnej kosmetyczce Cleo

Trwały efekt pogrubienia i podkręcenia rzęs

Nowy tusz do rzęs WonderCurl od Avon to absolutny must-have dla każdej miłośniczki głębokiego, zmysłowego spojrzenia. Dzięki ekskluzywnej formule Lift’n’Lock z polimerami, rzęsy uzyskują spektakularne pogrubienie i uniesienie od nasady aż po same końce – i to wszystko bez konieczności użycia zalotki! Dowód? W badaniu konsumenckim aż 8 na 10 respondentek zauważyło lepsze podkręcenie niż kiedykolwiek wcześniej!

Co więcej, maskara nie kruszy się, nie rozmazuje i nie odbija na górnej powiece, dzięki czemu zapomnisz o niepożądanym efekcie rozmazanej pandy. WonderCurl jest dostępna w dwóch kolorach: Blackest Black dla osób ceniących sobie wyraziste spojrzenie, oraz Brown Black dla fanek nieco subtelniejszego efektu.

Nowa maskara WonderCurl to prawdziwy hit w mojej kosmetyczce! Każde pociągnięcie szczoteczką działa jak magia – rzęsy są podkręcone i pogrubione przez cały dzień. W połączeniu z podkładem-serum 3w1 i szminkami Hydramatic Matte i Shine, tworzy idealny zestaw na scenę i poza nią. Uwielbiam make-up i testowanie nowych produktów, a ten od samego początku stał się jednym z moich makijażowych ulubieńców – przyznaje Cleo.

i Autor: materiał prasowy Avon

