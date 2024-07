Rutyna pielęgnacyjna, od której wszystko się zaczyna

Kosmetyczny must have na urlop

Prawidłowe oczyszczanie twarzy

Oczyszczanie twarzy to drugi krok w wieczornej pielęgnacji. Nie myl go w demakijażem. Najpierw usuń makijaż płynem micelarnym lub olejkiem a potem użyj żelu, pianki czy płynu do oczyszczania. Usunie on resztki makijażu oraz oczyści skórę ze wszelkiego rodzaju zabrudzeń zebranych w ciągu dnia Kosmetolodzy rekomendują, by myć skórę twarzy dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Na rynku znajdziesz wiele urządzeń sonicznych do twarzy, które sprawią, że Twoja rutyna pielęgnacyjna będzie jeszcze bardzo skuteczna. Pozwolą one na jeszcze bardziej dogłębne czyszczenie, a także zadbają o masaż skóry.

Starannie opracowane kosmetyki do pielęgnacji skóry FOREO doskonale komponują się z rewolucyjnymi urządzeniami marki. Synergia między innowacyjną technologią, a aktywnymi składnikami, gdzie urządzenie zwiększa efektywność i wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry, prowadzi do jeszcze lepszych rezultatów. Koncepcja znana jako szwedzka rutyna pielęgnacyjna to minimalistyczne podejście, oparte na korzystaniu z kilku starannie wybranych produktów, zapewniających maksymalne rezultaty przy minimalnym wysiłku.

FOREO LUNA™ 3

Włącz do swojej codziennej pielęgnacji soniczną szczoteczkę do oczyszczania twarzy FOREO LUNA™ 3. To inteligentne urządzenie w kilkadziesiąt sekund głęboko oczyści Twoją skórę dzięki zintegrowanym pulsacjom T-Sonic. Urządzenie działa wzmacniająco, utrzymuje cerę w dobrej kondycji i pięknie ją rozświetla. Silikonowa szczoteczka LUNA™ 3 wyróżnia się na tle swoich poprzedniczek większą powierzchnią czyszczącą, dłuższym i bardziej miękkim włosiem, a także szerszym zakresem programów masaży ujędrniających oraz możliwością synchronizacji urządzenia z mobilną aplikacją FOREO For You

