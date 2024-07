Letnie garden party - idealne stylizacje dla niej i dla niego

Kosmetyczny must have na urlop

Imprezy, które organizowane są w lecie rządzą się swoimi prawami. Ciepło, piękna pogoda, długie wieczory, to wszystko powoduje, że chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, często umawiamy się ze znajomymi i organizujemy przyjęcia w ogrodach, czy idziemy do parku na spontaniczne pikniki. Na takie okazje potrzebujemy też specjalnych ubrań. Nasze stylizacje muszą być jednocześnie wygodne, odpowiednio przewiewne, ale i powinny chronić nas przed niedogodnościami, jak nocny chłód czy owady. Dla kobiet oczywistym wyborem będą letnie sukienki, których nie brakuje w salonach VAN GRAAF. Marka VAN GRAAF/MOS MOSH proponuje kolorową sukienkę z wiskozy z krótkimi, szerokimi rękawami, w żakardowy, fantazyjny wzór. Słoneczna, żółta sukienka z rękawami ¾ oraz delikatnym troczkiem w pasie to propozycja VAN GRAAF/MARC CAIN COLLECTIONS. Natomiast długa, błękitna, bawełniana sukienka z gorsetem i na cienkich ramiączkach to elegancki model marki VAN GRAAF/MARIE LUND.

Dla Pań, które wolą dwuczęściowe zestawy VAN GRAAF proponuje szeroki wybór letnich koszul i spodni. Przewiewna koszula z długimi rękawami od VAN GRAAF/MARIE LUND została wykonana z wiskozy, a charakteru dodaje jej nietuzinkowy limonkowy kolor. Warto zestawić ją z delikatnie orientalnymi spodniami w kolorze czerwonego wina, również tej samej marki. Zwieńczeniem stylizacji może być naturalna torebka od marki VAN GRAAF/BARTS, której zewnętrzna warstwa wykonana została z papieru. Posiada jeden długi, wygodny uchwyt, jedną dużą kieszeń, która wyściełana jest bawełną oraz wygodną klapkę z zamknięciem.

W letnich stylizacjach nie może zabraknąć orzeźwiających wzorów kwiatowych. Marka VAN GRAAF/AYGILL’S proponuje dwuczęściowy lawendowy komplet w drobne białe kwiatki, w tym krótki top z długimi rękawami, dekoltem typu cache-coeur i wiązaną wstążką, która dobrze podkreśla talię. Do tego pasująca spódnica midi z asymetrycznym, głębokim wycięciem tworzy bardzo elegancki, ale jednocześnie młodzieżowy zestaw. Wystarczy zestawić go z wygodnymi espadrylami VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER w uniwersalnym beżowym kolorze, aby móc w pełni cieszyć się letnim, długim wieczorem.

W salonach VAN GRAAF nie brakuje też propozycji dla Panów. Na letnie przyjęcia bardzo dobrze sprawdzą się ubrania w stylu “old money”, czyli klasyczne, ponadczasowe kroje, wykonane z dobrych materiałów i utrzymane w stonowanych barwach. Koszula z krótkim rękawem od VAN GRAAF/AYGILL’S w beżowym kolorze, wykonana została z teksturowanej tkaniny, a kubański kołnierzyk nadaje jej zadziornego charakteru. Wystarczy zestawić ją z prostymi białymi spodniami od VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING LONDON z przyjemnej mieszanki lnu i bawełny, a całość uzupełnić klasycznymi beżowymi loafersami marki VAN GRAAF/TOMMY HILFIGER, które wykonane zostały z miękkiej, zamszowej skóry.

Len w trakcie letnich upałów jest zbawienny i pozwala skórze oddychać. Dlatego w męskiej szafie nie może zabraknąć lnianych koszul. W trakcie letniego garden party sprawdzi się uniwersalna, błękitna koszula VAN GRAAF/MARC O’POLO z długimi rękawami i kieszonką na piersi. Dodatkowo posiada urozmaicenie w postaci stójki zamiast klasycznego kołnierzyka. Można ją zestawić z mniej formalnymi ubraniami jak szorty o prostym kroju chinosów VAN GRAAF/FINSHLEY & HARDING w kolorze głębokiego granatu, które wykonane zostały ze strukturalnej bawełny. Dopełnieniem stylizacji staną się wygodne sportowe buty VAN GRAAF/LACOSTE z zielonego zamszu z białymi elementami ze sztucznej skóry. Nie mogło zabraknąć również słynnego firmowego krokodyla po bokach.

