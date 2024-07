Ciara, Pom Klementieff i Camila Morrone globalnymi ambasadorkami NARS Explicit Lipstick

Highway to Lidl, czyli zrób zakupy w rockowym sklepie Lidl Polska na Pol’and’Rock Festival!

"Dla mnie, zawsze najważniejsza była szminka. Zaczynaliśmy od 12 kolorów, które dodawały kobietom pewności siebie. Dziś wciąż staramy się definiować nowe zasady piękna. Teraz świętujemy trzydzieści lat naszej działalności, a to dopiero początek – przed nami jeszcze wiele ekscytujących nowości Explicit." - mówi François Nars, założyciel i dyrektor kreatywny marki.

Wybór globalnych ambasadorek linii Explicit potwierdza trzydziestoletnie zaangażowanie François Narsa w przełamywanie reguł tradycyjnego piękna i tworzenie kosmetyków, które nie tylko podkreślają urodę, ale również pozwalają wyrażać indywidualny styl i osobowość: Ciara - urzekająca performerka; Pom - buntowniczka, szukająca mocnych wrażeń; Camila - stylowy kameleon. Te trzy fascynujące kobiety są częścią jednej, bezkompromisowej całości - uosobieniem klasycznego, uwodzicielskiego uroku i nieposkromionej pewności siebie.

POZNAJ GLOBALNE AMBASADORKI MARKI

CIARA

Artystka. Przedsiębiorczyni. Matka. Ikona. Ciara od samego początku swojej obecności na scenie porywa publiczność odważnymi, elektryzującymi występami. W trakcie swojej 20-letniej kariery sprzedała ponad 23 miliony płyt i 22 miliony singli na całym świecie. Jej ostatni hit, „How We Roll”, znalazł się na szczycie list przebojów zeszłego lata. W 2023 roku zadebiutowała na wielkim ekranie rolą Nettie w nominowanym do Oscara filmie „Kolor purpury”. Ciara prowadziła udane przedsięwzięcia w branży napojów alkoholowych, beauty, w modzie i rozrywce, zawsze poszukując nowych możliwości rozwoju i ekspansji. Dynamiczna i stale ewoluująca, zawsze wykorzystuje makijaż do wyrażania siebie i swojej kreatywności.

POM KLEMENTIEFF

François Nars nigdy nie wierzył w konwencjonalne piękno. Aktorka filmowych przebojów, Pom Klementieff swoją osobowością przedstawia obraz pełen charakteru, podejmując się każdego ryzyka – czy to grając kowbojkę, czy skacząc ze spadochronem, czy wykonując kinowe sceny akcji. W ostatnim czasie wystąpiła w takich globalnych hitach, takich jak „Strażnicy Galaktyki” i „Mission: Impossible”. Pom nieustannie przesuwa granice w swoim aktorskim rzemiośle. Jest buntowniczką i poszukiwaczką przygód. Jest tak samo punkowa, co wytworna, idealnie wpisując się w kanon kobiety NARS i śmiałość marki do łamania panujących standardów.

CAMILA MORRONE

Ze swoją urzekającą urodą i niezaprzeczalnym talentem, Camila Morrone jawi się jako współczesna potęga. Po sukcesie mini-serii „Daisy Jones and the Six” aktorka w 2023 roku otrzymała swoją pierwszą nominację do nagrody Emmy. Znana z elegancji, ucieleśnia ponadczasowy urok, który François Nars niezwykle ceni. Camila roztacza wokół siebie aurę tajemniczości, emanując przy tym pewnością siebie.

PRODUKT

Formuła nowej, luksusowej szminki, wyprzedzającej kolorystyczne trendy, z funkcją ponownego uzupełniania, powstała na bazie trzydziestoletniego doświadczenia marki. Precyzyjnie zakończony sztyft gładko sunie po ustach, nadając im idealny kształt jednym pociągnięciem. Kompleks Luxe Comfort, wzbogacony olejkiem z nasion dzikiej róży i kwasem hialuronowym, otula średnim lub pełnym, kremowym kryciem.

KAMPANIA

Kampania Explicit jest odważna i dynamiczna. Bezpośrednia, ale nieoczywista. Trzy pojawiające się tu muzy nie oglądają się za siebie. W prezentowanych filmach ambasadorki marki wcielają się w role, mające ucieleśniać różne odcienie szminek, o prowokujących nazwach. Głęboko zamyślona Pom Klementieff, przebywa w zamku, gdzie jak możemy się domyślać, przywołuje wspomnienia burzliwego romansu. Nasze przypuszczenia potwierdzają się, gdy pali list z przeprosinami od byłego kochanka. Na jej ustach prezentuje się odcień RENDEZ-VOUS 805. Ciara, w szmince UNAUTHORIZED 863, podkręca głośno muzykę, zupełnie nie zważając na to, czy ktoś ją usłyszy. Zawsze gotowa do łamania zasad i tworzenia ryzykownych playlist, kreuje nastrojową atmosferę, gdziekolwiek się pojawi. Camila Morrone, swoim naturalnym urokiem reprezentuje odcień LIAISON 821. Aktorka wsiadając do samochodu nakłada na swoje pełne usta zmysłowy, różowy beż. Nie wiemy, czy jest gotowa na gorący romans, czy właśnie od niego ucieka. Tajemniczość jest częścią magnetyzmu Explicit. Kobiety NARS mówią, czego chcą, ale nie zawsze zdradzą ci swoje sekrety.

Explicit Lipstick dostępna będzie w sprzedaży w sieci perfumerii Sephora.

