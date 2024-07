Kosmetyczny must have na urlop

To ona odpowiadała na look Celine Dion na ceremonii otwarcia Igrzyska Olimpijskich

Dermatolodzy co roku przypominają, że stosowanie filtrów jest najlepszą terapią anti-aging. Promieniowanie UVA, które odpowiada za uszkodzenia kolagenu i szybsze starzenie się skóry jest aktywne nawet w pochmurne dni, więc jesteśmy bez przerwy narażeni na jego działanie. Odpowiedni filtr i jego replikacja to najprostszy sposób, by zapewnić jej ochronę i młody wygląd na dłużej. Nowoczesne produkty z SPF są niezwykle przyjemne w użyciu, mają lekkie konsystencje, nie zapychają porów i dodatkowo pielęgnują. Wśród wakacyjnych must-have nie powinno więc zabraknąć zwłaszcza kremów z filtrem o wielokierunkowym działaniu. Trzeba też pamiętać, że promieniowanie UV nie tylko przyspiesza starzenie, ale pobudza produkcję melaniny, czyli barwnika w skórze. Jego nadprodukcja skutkuje powstawaniem przebarwień, które niezwykle trudno potem usunąć. By więc z wakacji wrócić ze zdrową skórą o jednolitym kolorycie, najlepiej oprócz kremów z filtrem stosować produkty o działaniu depigmentującym. Dodatkowo nie zapominajmy, że same kosmetyki to nie wszystko, bo o skórę trzeba zadbać od środka. Do letniej kosmetyczki spakujmy więc także odpowiednie suplementy. Co naprawdę warto zabrać na wakacje?

TARCZA OCHRONNA

EISENBERG Paris Ideal Protection to prawdziwie luksusowe wsparcie dla skóry. Zawiera filtr SPF 30 PA+++, dzięki czemu chroni ją przed promieniowaniem UV, a także światłem niebieskim i szkodliwym działaniem wolnych rodników. Wszystko to możliwe dzięki synergii wyjątkowych składników oraz formule Trio-Molecular®. W składzie kremu znajduje się m.in. wyciąg z nasion Meringa, który oczyszcza skórę z toksyn, wzmacniające jej barierę ceramidy roślinne, nawilżający aloes oraz masło shea o działaniu regenerującym. Z kolei orzech makadamia wygładza zmarszczki a peptydy kakao Criollo Porcelana chronią przed szkodliwym wpływem niebieskiego światła HEV, emitowanego m.in. przez ekrany smartfonów. Kosmetyk ma formułę lekkiej emulsji, która nie zapycha porów i pozostawia skórę idealnie gładką w dotyku. Może być idealną bazą pod makijaż, nie tylko na lato!

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris Ideal Protection, 605 zł/50 ml/sephora.pl

WYRÓWNANY KOLORYT

SESDERMA Repaskin Silk Touch Color Fotoprotector SPF50 to idealny kosmetyk dla miłośniczek delikatnego makijażu na lato. Ten krem koloryzujący może z powodzeniem zastąpić lekki fluid. Błyskawicznie wyrównuje koloryt i nadaje skórze zdrowy glow. Oprócz tego zapewnia jej ochronę na najwyższym poziomie. Dzięki zawartości filtrów chemicznych i fizycznych oraz innowacyjnej technologii SHIELD-SYSTEM nie tylko chroni, ale też zapobiega uszkodzeniom komórkowym i zwalcza fotostarzenie. Kosmetyk zawiera także antyoksydanty i enzymy naprawcze oraz jest odpowiedni do każdego fototypu skóry. Jego jedwabista konsystencja jest niemal niewyczuwalna, więc produkt świetnie nadaje się także pod makijaż. Można go stosować przy cerze wrażliwej, delikatnej, atopowej, a nawet po zabiegach medycyny estetycznej.

SPRAWDŹ: SESDERMA Repaskin Silk Touch Color Fotoprotector SPF50, 166 zł/50 ml/ sesderma.pl

JAŚNIEJ PROSZĘ!

Pogromca przebarwień i świetny produkt dla skóry o poszarzałym, nierównomiernym kolorycie. MEDIDERMA MELA 360 SPOT CORRECTOR depigmentujące serum liposomowe ma delikatną formułę, błyskawicznie się wchłania i rozprowadza. Zawiera przeciwzapalny ekstrakt z melisy oraz niacynę, która stymuluje wytwarzanie ceramidów oraz chroni skórę przed promieniowaniem UV. Regularne stosowanie serum rozjaśnia cerę i zmniejsza intensywność pigmentacji. Warto po niego sięgnąć także, gdy mamy tendencję do nawracających przebarwień, bo serum zapobiega ich pojawianiu się w przyszłości. Po prostu zdrowy glow bez plamek.

SPRAWDŹ: MEDIDERMA MELA 360 SPOT CORRECTOR depigmentujące serum liposomowe, 299 zł/30 ml/ mediderma.pl

WSPARCIE OD WEWNĄTRZ

Wisienka na torcie w letniej pielęgnacji i jednocześnie świetna profilaktyka przeciwstarzeniowa. Kapsułki Medilâge anti âge zawierają połączenie dwóch opatentowanych składników. AstaPure®Arava i TetraSOD® wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Suplement chroni też skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, światła niebieskiego, a także wpływem środowiska. Wystarczy jedna kapsułka dziennie, by zapewnić jej najlepsze wsparcie. Warto dodać, że Medilâge to preparaty opracowane we współpracy z ekspertami i lekarzami-praktykami z dziedziny medycyny estetycznej. To najlepsza rekomendacja!

SPRAWDŹ: Medilâge anti âge, 495 zł/30 kapsułek/ medilage.com

