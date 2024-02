Na tę promocję w Rossmannie czekały tysiące Polek. Kultowy i uwielbiany tusz do rzęs za połowę ceny. Rzęsy perfekcyjnie pogrubione i wydłużone bez sklejenia. „Najlepszy i niezawodny”

Kultowy i uwielbiany tusz do rzęs w promocji Rossmanna. Pogrubia i wydłuża

Idealny tusz do rzęs powinien pogrubiać włoski, wydłużać je i oczywiście perfekcyjnie rozdzielać. Tak pięknie podkreślone spojrzenie jest marzeniem każdej kobiety. I właśnie w nowej promocji Rossmanna pojawił się jeden z najbardziej lubianych tuszów do rzęs wśród Polek. Od lat kobiety są mu wierne. Mascara L'oreal Paris Volume Million Lashes So Cuture sprawia, że rzęsy zyskują zjawiskową objętość. Silikonowa szczoteczka zapewni efekt idealnie rozdzielonych i wydłużonych rzęs bez grudek. Dodatkowo kosmetyk został wzbogacony o olejki, które pielęgnują włoski. Nic zatem dziwnego, że wiele kobiet uważa, że jest to najlepszy tusz do rzęs na rynku. Teraz można kupić go w promocji w Rossmannie za połowę ceny.

Tusz do rzęs w promocji Rossmann za 39 zł

Tusz do rzęs L'oeral można teraz kupić w promocji w Rossmannie za 39,99 zł. To wyjątkowa okazja, gdyż w regularniej cenie kosztuje 79,99 zł. Promocja w Rossmann na ten pogrubiający tusz trwa do 15 lutego. Kobiety są nim zachwycone.

"Ten tusz czyni cuda nawet z krótkimi rzęsami : wydłuża, pogrubia i podkręca"

"Ten tusz ma absolutnie wszystko czego potrzeba, by moje rzęsy wyglądały perfekcyjnie!"

"Volume Million Lashes So Couture So Black to bez wątpienia najlepsza maskara, jaką kiedykolwiek miałam."

- internautki zachwycają się w opiniach tym tuszem do rzęs L'oreal.

i Autor: Rossmann L'oreal Paris Volume Million Lashes So Cuture w Rossmann za 39,99 zł