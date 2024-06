Najgorszy kolor lakieru do paznokci na lato! Kiedy pomalowałam tak paznokcie, to wyglądałam tragicznie. Postarza dłonie i sprawia, że każda zmarszczka jest widoczna

Nie maluj paznokci tym lakierem. To najgorszy możliwy wybór

W tym sezonie w manicure króluje naturalność. Do mody wracają perłowe lakiery do paznokci i niewielkie zdobienia. Lato to również czas, gdy wiele kobiet decyduje się na eksperymenty. To właśnie o tej porze chętnie stawiamy na neonowy i bardzo kolorowy manicure. Takie kolory lakierów do paznokci mogą wyglądać świetnie, jednak czasem nieumiejętne dobrane odcienia do skóry kończy się mała katastrofą. Tak jest w przypadku tego jednego koloru lakierów do paznokci. Kobiety dojrzałe i te, które mają dość ciepły rodzaj urody powinny wystrzegać się tego jednego koloru. Sprawi on, że dłonie będą wyglądały źle. Podkreśli każdą zmarszczkę i żyłkę na dłoniach. Tym kolorem jest chłodny odcień niebieskiego. Ten lakier do paznokci rzadko kiedy wygląda dobrze.

Najgorszy kolor lakieru do paznokci. Dlaczego powinno się unikać tego odcienia?

Chłodny niebieski ma tendencje do podkreślania niedoskonałości na skórze. Sprawa ona również, że wygląda ona blado i bardzo nieatrakcyjnie. Ogólnie chłodne barwy nie są rekomendowane osobom dojrzałym. Uwidaczniają one zmarszczki i bruzdy na skórze. Niebieskości podkreślają dodatkowo suchość i cienkość skóry. W tym sezonie lepiej postawić na perłowe odcienie różu lub dobrze dobraną czerwień. Klasyka zawsze się obroni.

