Najlepszy podkład na lato 2023. Makijażowe sztuczki, które sprawią, że make-up przetrwa największe upały

Zdrowa i nawilżona cera to podstawa tegorocznego make-upu. Instagram podbija tzw. glass skin, czyli efekt skóry gładkiej jak tafla. Jest to koreański trend, którego sekretem jest odpowiednia pielęgnacja, przede wszystkim właściwy demakijaż (z zastosowaniem olejków), oczyszczanie (przy użyciu szczoteczki do twarzy), tonizacja, peeling oraz dokładnie nawilżenie skóry. Nie bój się korzystać ze zbawiennych właściwości olejków. To właśnie pielęgnacja jest podstawą glass skin, makijaż jest jedynie jej dopełnieniem.

Jednym z największych trendów w makijażu w tym sezonie jest piękna, świetlista skóra. Efekt blasku pasuje nie tylko do cięższych makijaży ale równie z powodzeniem może być stosowany na co dzień. Najwięksi wizażyści lansują tzw. glass skin, czyli efekt niemalże szklanej, porcelanowej cery. Jak osiągnąć taki efekt w domowym zaciszu? Jakie podkłady wybierać, aby osiągnąć efekt świetlistej cery?

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h Longwear Foundation

To lekki, a zarazem intensywnie kryjący podkład o trwałości równej 24 godziny. Odnowiona formuła z kwasem hialuronowym i 81 % serum pielęgnacyjnego zapewni również nawilżenie skóry oraz odpowiednią pielęgnację. Witamina E oraz ekstrakt z nasion moringi, zawarte w kosmetyku, znane są z właściwości wspomagających ochronę przed zanieczyszczeniami miejskimi.

Yves Saint Laurent All Hours Foundation

Pielęgnacyjny, a jednocześnie doskonale kryjący podkład, który utrzyma się przez cały dzień Dzięki rewolucyjnej formule i wyjątkowej konsystencji Yves Saint Laurent All Hours Foundation to długotrwały podkład, na którym możesz polegać przez 24 godziny. Zapewnia pełne krycie i pozostaje niewidoczny na twarzy, a przy tym nawilża skórę przez cały dzień. Ponadto podkład wyraźnie matuje skórę i nadaje jej naturalny blask.

Giorgio Armani Luminous Silk

Ta propozycja to już niemalże legenda. Idealnie rozświetlający i dodający promiennego blasku podkład. To aksamitna formuła, która sprawia, że skóra jest perfekcyjnie wygładzona i jedwabiście świetlista. Nawilżające składniki sprawiają, że podkład idealnie łączy w sobie makijaż z działaniem pielęgnacyjnym. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu, co więcej, jego lekka konsystencja nie powoduje efektu maski

