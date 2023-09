Najmodniejsze spodnie tego sezonu w gigantycznej promocji Lidla. Kobiety po 40-tce pokochają ten fason za to, co robi on sylwetce. Za 90 zł szał ciał

Wielkie promocje w Lidlu na ubrania dla kobiet. Modne spodnie za 90 zł

Wiele kobiet doskonale wie, że wybór idealnych jeansów nie jest wcale łatwy. Często zdarza się, że modele dostępne w sieciówkach nie układają się na figurze jak powinny, tu coś odstaje, a w innym miejscu opina. Jeżeli szukasz dobrych spodni o klasycznym kroju to zdecydowanie powinnaś zainteresować się oferta promocyjną Lidla. W sklepach sieci oraz online upolujesz absolutnie obłędny model jeansów za jedne 89,90 zł. Jeansy damskie straight fit od marki Esmara dostępnie w promocji Lidla to idealny fason na co dzień. Sprawdzi się on szczególnie u kobiet dojrzałych, które nie czują się dobrze w bardzo szerokich krojach spodni. Te z promocji Lidla posiadają proste nogawki, które optycznie wydłużają nogi. Dzięki zawartości włókien wysokogatunkowego elastanu LYCRA® spodnie z promocji Lidla optymalnie dopasowują się do sylwetki. Nic nie będzie odstawiać, a nasze kobiece krągłości będą idealnie podkreślone. Ten model spodni pasuje zarówno do butów na obcasach jak i sneakersów. Naszym zdaniem to najbardziej uniwersalny krój spodni i zdecydowanie warto go mieć w swojej szafie.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Lidlu