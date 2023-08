Najmodniejszy kolor na jesień 2023. Kobiety po 50-tce wyglądają w nim elegancko i z klasą. Warto wybierać ubrania w tym kolorze

To będzie najmodniejszy kolor tego sezonu. Kobiety po 50-tce go kochają

Trendy w modzie na jesień 2023. Najwięksi projektanci zaprezentowali już swoje kolekcje na sezon jesień/zima. W tym roku zauważalny jest powrót do korzeni - klasyczne fasony i skupienie się na detalach. Jesień 2023 w modzie to przede wszystkim tradycyjne krawiectwo, jakościowe tkaniny oraz ponadczasowe kolory. W trendach będzie czerń, biel, odcienie szarości, ciemna czerwień oraz pastele. Kobiety dojrzałe szczególnie polubią z kolorem fioletowym, który jesienią będziemy nosić we wszystkim wariantach. Miłośniczki zwiewnych stylizacji, które dodają skórze blasku powinny stawiać na delikatne odcienie fioletu przełamane bielą lub innymi pastelowymi odcieniami. Taką stylizację warto również przełamać mocniejszym akcentem kolorystom. Odważniejsze kobiety mogą wybrać intensywne odcienie fioletu. Hitem będzie kolor śliwkowy. W tym sezonie fiolet zdominuje modą. Będzie dostępny zarówno w propozycjach stylizacji na co dzień, jak i tych bardziej eleganckich. Szykowna marynarka w tym kolorze to must have na jesień 2023.

Zobacz również: To najgorszy błąd w pielęgnacji, jaki popełniają kobiety. Szczególnie kobiety po 50-tce muszą na to uważać. Zmarszczki stają się bardziej podkreślone, a suche skórki pojawiają się dosłownie wszędzie

Sonda Lubisz kolorowe ubrania? Tak, tylko takie wybieram To zależy od modelu, sam kolor nie ma dla mnie znaczenia Nie, preferuje jedynie stonowane barwy