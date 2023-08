To najgorszy błąd w pielęgnacji, jaki popełniają kobiety. Szczególnie kobiety po 50-tce muszą na to uważać. Zmarszczki stają się bardziej podkreślone, a suche skórki pojawiają się dosłownie wszędzie

Najgorszy błąd podczas pielęgnacji, który podkreśli zmarszczki. Tego się wystrzegaj

Pielęgnacja to słowo klucz w walce z procesami starzenia się skóry. Dobrze dobrane kosmetyki zadbają o dobrą kondycję cery. Nawilżą ją, ujędrnią, a nawet skutecznie spowolnią procesy starzenia się skóry. Niestety wiele kobiet wierzy, że im więcej tym lepiej. Nie zawsze tak jest, a nieumiejętne łączenie kosmetyków może okazać się wyjątkowo niekorzystne. Tak jest w przypadku tego błędu, który często popełniają kobiety w swojej pielęgnacji. Sprawia on, że kondycja skóry zostaje zachwiana, bariera hydrylipidowa zaburzona, a konsekwencje tego mogą być poważne. O jaki błąd chodzi?

Nadmierne złuszczane

To właśnie nadmierne złuszczanie jest jednym z najczęściej występujących błędów w pielęgnacji. Złuszczanie to bardzo ważny etap dbania o skórę. Pomaga pozbyć się martwego naskórka, ujędrnia cerę oraz sprawia, że składniki aktywne innych kosmetyków lepiej się wchłaniają. Złuszczanie to przede wszystkim peelingi, ale wiele kobiet często nie zwraca uwagi, że ich inne kosmetyki również zawierają w swoim składzie składniki złuszczające. Są to przede wszystkim kwasy AHA, BHA, PHA. Same w sobie mają one zbawienne działanie na skórę, ale w przypadku gdy robimy klasyczny peeling, używamy tonika z kwasami, a do tego dodajemy również kurację retinolem to nasza skóra może powiedzieć dość. Konsekwencją nadmiernego złuszczania mogą być zaburzenia bariery hydrolipidowej, problemy skórne oraz nadmierne przesuszenia cery.

