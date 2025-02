Najpiękniejsze perfumy na wiosnę. Top 3 zapachy, które uwiodą Cię lepiej niż Casanova. Aromaty świeżości, delikatności oraz wiosennej nocy

Dla wielu osób perfumy to niewidzialnie piękno, które otula zmysły. Zapachy mogą przywodzić na myśl dobre wspomnienia i aktywować ciepłe uczucia. Zmysł węchu potrafi zapamiętywać wydarzenia i utożsamiać je z konkretnym zapachem. To przede wszystkim życie, nadzieja i energia. O tej porze roku chętnie sięgamy po owocowe lub delikatnie kwiatowe kompozycje. Jesteśmy również bardziej otwarci na eksperymenty. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie perfum na wiosnę, które otula Twoje zmysły. Wybierz zapach dla siebie.

ARMANI MY WAY EAU DE PARFUM YLANG

to kompozycja pełna światła. Kwiatowo-owocowy zapach wywołuje uczucie podnoszącego na duchu optymizmu dzięki soczystemu akordowi mango i orzeźwiającemu akordowi wody kokosowej. Nuty ylang-ylang mieszają się z urzekającym aromatem bukietu białych kwiatów i kuszącą tuberozą w sercu, a wszystko to otulone uzależniającym ciepłem wanilii bourbon premium. Ta harmonijna mieszanka tworzy wyjątkowe i niezapomniane doznania zapachowe, oddając esencję charakterystycznego zapachu MY WAY.

Nowy zapach został stworzony przez mistrzów perfumiarstwa Carlosa Benaïma i Pascala Gaurina. MY WAY EAU DE PARFUM YLANG interpretuje kompozycję MY WAY przez wypełniony światłem, promienny i kwiatowy pryzmat. Zapach, który uosabia optymizm, przypominając, że każda ścieżka, którą wybierasz, każdy krok, który stawiasz, jest pełen niesamowitych możliwości.

YSL Beauty BLACK OPIUM EAU DE PARFUM GLITTER

Zapach ten otwiera się świeżą nutą gruszki, która kontrastuje z zieloną mandarynką pochodzącą z Włoch – składnikiem o najwyższej jakości, opracowanym specjalnie dla YSL Beauty. W sercu zapachu królują dwie pomarańcze: absolut kwiatu pomarańczy, który odsłania świeże i miodowe aspekty, oraz akord kwiatu pomarańczy. „Miałam okazję pracować z niezwykle cennym składnikiem – Ourika Natureprint® Orange Flower. Pozyskiwany jest on z Doliny Atlasu w Maroku, gdzie znajdują się Ogrody Ourika zaprojektowane przez Monsieur Saint Laurenta. Dzięki zastosowaniu technologii headspace udało się uchwycić naturalny aromat kwiatów pomarańczy prosto z drzewa w tych magicznych ogrodach. Zapach jest jednocześnie świeży, naturalny i bogaty, co czyni go niezwykle wartościowym elementem tej kompozycji.

Mugler Angel Stellar

Kompozycję zapachową otwiera orzeźwiająca i musująca bergamotka, która przynosi natychmiastowy zastrzyk światła i energii. W sercu zapachu rozwijają się bogate nuty pistacjowe, których kremowa słodycz nadaje zapachowi nieodpartego, wykwintnego charakteru. Całość kompozycji opiera się na głębokich i urzekających akordach paczuli, które nadają zapachowi zmysłowości i niepowtarzalnego charakteru