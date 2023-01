Najpiękniejszy kolor włosów, który maskuje zmarszczki. Rozpromieni ziemistą cerę oraz zamaskuje bruzdy. Koleżanki będą pytać o namiary na fryzjera

Trendy w pielęgnacji przeciwstarzeniowej! No co zwrócić uwagę?

Ten kolor włosów maskuje zmarszczki i wygładza rysy. Idealny dla kobiet po 50-tce

Nowa fryzura może całkowicie odmienić nasz wizerunek Dobry fryzjer, który dobierze nam odpowiednie cięcie i kolor włosów jest na wagę złota. Panie dojrzałe często zastanawiają się, w jakim kolorze włosów będzie im najlepiej i jak zamaskować siwe kosmyki. Przede wszystkim kobiety dojrzałe powinny decydować się na jasne odcienie, które łagodzą rysy twarzy i sprawiają, że buzia wygląda na rozpromienioną. Idealnym kolorem, których uchodzi za najbardziej odmładzający odcień jest miodowy blond. Sprawia, że on, że zmarszczki i bruzdy na twarzy są mniej widoczne, a ziemista cera zyskuje zdrowy blask. Miodowy blond sprawia, że wyglądamy młodziej i delikatniej. Jeżeli nie jesteś przekonana do tego typu koloru włosów to rozważ świetliste pasemka. Dla pań, które lepiej czują się w ciemniejszych włosach dobrym rozwiązaniem są jasne refleksy, które dodadzą skórze twarzy nieco słońca. Kobiety po 50-tce powinny unikać bardzo ciemnych o chłodnych kolorów włosów. Podkreślają one wszelkie niedoskonałości skórne oraz wzmacniają efekt ziemistej i poszarzałej cery.

