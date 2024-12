Najpiękniejszy makijaz na Boże Narodzenie. Klasyka, która zawsze wygląda obłędnie

W wigilijnym makijażu warto postawić na klasykę i elegancję. Szaleństwo zostać na noc sylwestrową. Nie znaczy to jednak, że makeup musi być delikatny i zachowawczy. W Wigilię idealnie sprawdzi się makijaż wieczorowy, ale lekko stonowany. Postaw na sprawdzone metody, w których jest ci najlepiej.

Klasyką ponad wszystko jest smokey eye, które idealnie będzie prezentować się w wigilijny wieczór. Szarości i mocniej podkreślone oko sprawi, że twój makijaż nabierze eleganckiego wymiaru i zmysłowości. Delikatne złote akcenty sprawią, że makijaż bardziej kojarzyć się będzie ze świętami i zyska ponadczasowe, oryginalne wykończenie.

Wolisz postawić na usta? W wigilijny wieczór postaw na klasykę. Wybierz czerwone lub cieliste kolory. Zrezygnuj z neonowych, różowych szminek. Pamiętaj również, by stosować długotrwałe kosmetyki, mało która pomadki czy szminka wygra starcie ze smażonymi pierogami i karpiem. Musisz być przygotowana na ewentualne poprawki makijażu. Uważaj również by się nie rozmazać kiedy będziesz dzieliła się opłatkiem z najbliższymi.

Kosmetyki do makijażu na święta

Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & GlowPodkład Teint Idole Ultra Wear Care & Glow zapewnia długotrwały blask, który pozostaje świeży przez cały dzień - bez blaknięcia i osadzania się w drobnych zmarszczkach.Dostępny w wielu możliwych do zmieszania odcieniach, aby uzyskać jednolitą i zdrowo wyglądającą cerę, niezależnie od rodzaju i odcienia skóry.

CHARLOTTE TILBURY MAGIC AWAY LIQUID CONCEALER - korektor pod oczy

To magiczny produkt, który sprawia, że cera wygląda perfekcyjnie! Magic Away Concealer to cudowny, kryjący korektor pod oczy w płynie. Charlotte Tilbury pracowała nad tym produktem przez 5 lat, a efektem jest święty Graal wśród korektorów, który redukuje widoczność ciemnych cieni pod oczami, przebarwień i niedoskonałości cery oraz sprawia, że w mgnieniu oka skóra wygląda na bardziej promienną!

Armani Beauty: luminous silk cheek tint

Stapiający się ze skórą płynny róż, który nadaje kolor przez 12 godzin. Giorgio Armani przedstawia luminous silk cheek tint, płynny róż i jedną z nowości z kolekcji luminous silk. Zainspirowany akwarelą kosmetyk łączy intensywny, cukierkowy kolor z lekkością blendowania i zapewnia trwałość do 12 godzin. Luminous silk cheek tint jest dostępny w sześciu żywych odcieniach. Każdy stworzony, aby rozpromienić i zaróżowić policzki. Lekka formuła pozwala nie tylko stopniowo budować krycie, ale również sprawdza się w innych rolach. Róż z powodzeniem może trafić na usta i zastąpić dotychczasową pomadkę. Sprawdzi się także jako cień do powiek w awaryjnych sytuacjach. Jak wszystkie produkty z linii luminous silk, ten tint również otula twarz subtelnym blaskiem i podkreśla unikalne piękno każdej osoby.

NARS Laguna Bronzing Powder - Puder brązujący

Ten niezawierający talku puder brązujący zapewnia efekt muśniętej słońcem skóry, który utrzymuje się przez cały dzień. Drobne pudry bez talku zapewniają łatwy do zmieszania kolor, a przezroczyste mikrosfery wygładzają teksturę skóry.

NYX PROFESSIONAL MAKEUP Buttermelt

Róż do policzków NYX Buttermelt w odcieniu My Butta Half zapewnia aksamitne wykończenie i trwały efekt, który utrzymuje się na skórze aż do 12 godzin. Formuła różu Buttermelt zawiera składniki pielęgnujące cerę takie jak masło shea, masło z mango i migdałów.

BOBBI BROWN Holiday City Lights Smokey Gleam Eye Shadow Palette

Świąteczna paleta cieni do powiek z 5 wygodnymi w noszeniu odcieniami w klasycznych neutralnych, różowych tonach i odważnej śliwce dla wyrazistego koloru. Pozwala stworzyć subtelne lub wyraziste świąteczne stylizacje dzięki kolekcji odcieni, które można ze sobą mieszać i łączyć. Świąteczny design limitowanej edycji sprawia, że ta paleta jest gotowa do podarowania.

Maybelline Vinyl Ink - Pomadka do ust

Odkryj zupełnie nowe, winylowe wykończenie ust ze szminką Super Stay Vinyl Ink od Maybelline New York! Ta płynna szminka zapewnia długotrwały połysk, niczym lakier do ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h, nie rozmazuje się i nie ściera. Formuła wzbogacona o aloes i witaminę E zapewnia komfort noszenia. Intensywny kolor. To szminka, która zmienia reguły gry!