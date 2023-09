Największy hit sprzedażowy Lidla w wielkiej promocji. Taniej o 500 zł

Wielofunkcyjny robot kuchenny marki Silvercrest sprawi, że gotowanie stanie się prawdziwą przyjemnością i okazją do mile spędzonego czasu z najbliższymi. Od poniedziałku 11.09, kupując model Monsieur Cuisine Smart z aplikacją Lidl Plus zapłacimy jedynie 1999 zł /1 zestaw zamiast 2499 zł [najniższa cena z 30 dni przed obniżką]. To aż o 500 zł mniej! Oferta będzie ważna tylko przez trzy dni, do środy, 13.09.

Robot kuchenny z Wi-Fi Monsieur Cuisine Smart, 1200W Cena: 1999 zł z aplikacją Lidl Plus. Oferta ważna od poniedziałku 11.09 do środy 13.09.Robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cuisine Smart 1200 W posiada aż 15 praktycznych funkcji ułatwiających codzienne czynności kulinarne. Urządzenie zapewnia m.in. gotowanie na parze, siekanie, mielenie, miksowanie, zagniatanie, smażenie czy gotowanie sous vide. Tak szeroka gama programów sprawia, że Silvercrest Monsieur Cuisine Smart może być wykorzystywany do przygotowywania dań warzywnych bądź mięsnych, ryb, zup, makaronów, dżemów, smoothie, sosów lub dipów czy wypieków. Duża moc urządzenia pozwala na przerobienie podwójnej ilości ciasta – nawet do 1 kg. Dodatkowo 10-stopniowa regulacja prędkości z dodatkową funkcją turbo pozwala na pełną dowolność w przygotowywaniu smakołyków.

W urządzeniu wykorzystano liczne rozwiązania, które mają uprościć jego obsługę: są to np. odpowiednio wyprofilowany uchwyt do misy robota czy ośmiocalowy wyświetlacz dotykowy z wysoką rozdzielczością oraz szybkim czasem reakcji. Dodatkowo urządzenie posiada funkcję Wi-Fi, co umożliwia m.in. aktualizację przepisów kulinarnych. Na stronie fr.monsieur-cuisine.com/pl/przepisy oraz w aplikacji dla użytkowników modelu MC Smart znajduje się bezpłatna baza z aż 855 przepisami w języku polskim - liczba ta wciąż rośnie.

Aplikacja mobilna Monsieur Cuisine Smart umożliwia również dzielenie się przepisami z innymi użytkownikami, ocenianie przepisów czy robienie notatek. Co ciekawe, aplikacja może przeliczyć ilość składników do dań na cały tydzień, co pozwoli zaplanować tygodniowe zakupy.

W sklepach sieci Lidl Polska klienci znajdą również dodatkowe akcesoria, które poszerzają funkcjonalność robota, zapewniając jeszcze większą radość z gotowania. Są to m.in.: przystawka sokownika parowego czy nasadka tnąca z tarczą ze stali nierdzewnej.

i Autor: Materiały prasowe Lidl