Wlej 1/2 szklanki i spryskaj kabinę prysznicową. Będzie lśniąca z czystości aż przez 2 tygodnie. Skuteczny płyn do czyszczenia kabiny

Spryskaj kabinę prysznicową tym płynem, a nie zobaczysz zacieków przez 2 tygodnie

Chyba każdy posiadacz prysznica doskonale zna ten problem, gdy na szybie pojawiają się zacieki z mydła, wody, a z czasem nawet osad z kamienia. Przez to łazienka nie prezentuje się zbyt schludnie. Dlatego po pierwsze, kabinę prysznicową powinno się regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) czyścić. Po drugie warto zastosować preparaty, które sprawią, że woda nie będzie tak szybko osadzać się na szklanych powierzchniach. Ola Smorawski, która na Instagramie prowadzi konto o tematyce porządkowej @organizacjaprzestrzeni, zaprezentowała świetny sposób na czyszczenie kabiny prysznicowej. Dzięki temu trikowi będzie ona czysta i lśniąca aż przez 2 tygodnie. Wystarczy wlać około 1/2 szklanki płynu do spryskiwaczy auta o formule hydrofobowej do butelki z atomizerem i spryskać nim umytą wcześniej kabinę prysznicową. "Wystarczy spryskać I przetrzeć czystą szybę a kamień nie będzie się tak osadzał, krople wody spływają wtedy szybciej i nieco inaczej. Szyby mniej się brudzą i łatwiej utrzymać je w czystości" - przekonuje Ola Smorawski.

Czym myć kabinę prysznicową, aby usunąć z niej osad z kamienia i mydła?

Przed spryskaniem kabiny prysznicowej płynem hydrofobowym, należy wcześniej ją dokładnie umyć. A czym powinno się czyścić kabinę prysznicową, aby usunąć z niej osad z kamienia i zacieki z mydła? Tu z pomocą przyjdzie ocet. Wystarczy rozcieńczyć szklankę octu w szklance wody. Zwilż gąbkę lub ściereczkę w roztworze i wyczyść kabinę prysznicową, a na koniec wytrzyj do sucha. Ocet działa niczym odkamieniacz, a do tego nie pozostawi smug na powierzchniach. Co więcej, ocet ma także działanie dezynfekujące, co w łazience z pewnością się przyda.

