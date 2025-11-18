NAOKO w historycznej współpracy z Mattel prezentuje kolekcję- manifest, celebrującą dziedzictwo Barbie

Punktem wyjścia dla tej edycji jest odrzucenie fałszywych wyborów, jakie świat od zawsze stawiał kobietom: siła czy wrażliwość? Kariera czy spokój? Zamiast wymuszać wybór, NAOKO celebruje złożoność współczesnej kobiety. Marka proponuje ubrania jako narzędzia do pisania własnej narracji – historii o kobiecie, która zrozumiała, że nie musi dzielić siebie na części, by stać się całością. Ta historia została opowiedziana poprzez dwa pozornie odległe, lecz uzupełniające się światy.

Rozdział I: Sięgnij dalej niż gwiazdy

Pierwsza odsłona kapsuły to kosmiczny hołd dla ambicji i siły, która „nie zna pojęcia granic”. Inspiracją stała się tu rewolucyjna Astronaut Barbie™. Jej odwaga została przełożona na język mody: gwiezdne printy, zdecydowane kroje i naszywki noszone jak odznaczenia za codzienne zwycięstwa. Kluczowe elementy, jak bluza z manifestem „Yes, I am a Rocket Scientist”, mają magnetyzować uwagę i przypominać o wewnętrznym potencjale.

Rozdział II: Stwórz własne uniwersum

Drugi rozdział tej opowieści to azyl inspirowany światem Dreamhouse – przestrzeń, w której nostalgia staje się siłą napędową. To celebracja siły płynącej ze spokoju i odpoczynku, wyrażona przez miękkość pastelowych dzianin, retro formy i „cukierkowe kolory”. Hasła takie jak „I Run This DreamHouse since 1959” są cichą, lecz potężną deklaracją bycia „architektką swojego świata”. NAOKO podkreśla, że te dwa światy nie są swoimi przeciwieństwami. One idealnie się uzupełniają.

„Ta kolekcja jest dowodem na to, że możesz w poniedziałek dowodzić misją na Marsa, a we wtorek celebrować ciszę z filiżanką kawy” – czytamy w manifeście marki. „Bo nie chodzi o to, by kimś się stać. Chodzi o to, by wreszcie odważyć się być wszystkim, kim już jesteś”.

„Po miesiącach pełnych pasji przygotowań, połączyliśmy siły z Mattel, by stworzyć oficjalną kolekcję z ikoną naszego dzieciństwa” – mówi Monika Szyndler, założycielka i dyrektor kreatywna NAOKO. „To dla nas spełnienie marzeń. To list miłosny do dziewczynki, którą każda z nas kiedyś była, i do kobiety, którą się stała.”

