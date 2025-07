Naturalne ukojenie dzięki duetowi od polskiej marki beauty. Spersonalizowana pielęgnacja twarzy na wyciągnięcie ręki

swederm, polska marka kosmetyczna z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w tworzeniu skutecznych i bezpiecznych receptur, konsekwentnie wyznacza nowe kierunki w pielęgnacji. Zestaw Microbiota Friendly Toner i Essence to propozycja dla tych, którzy szukają skutecznych rozwiązań wspierających mikrobiom skóry. Całkowicie bezwodna formuła, zawierająca m.in. aloes, to innowacyjne podejście do troski o cerę.

i Autor: materiały prasowe Microbiota Friendly