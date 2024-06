i Autor: materiał prasowy Julia Wieniawa

Czego używają gwiazdy?

Nawilżające kosmetyki Julii Wieniawy. „Dzięki nim moja skóra jest zawsze nawilżona, gładka i pełna blasku”.

Revitalift Filler od L'Oréal Paris to gama, która za sprawą głównego składnika doskonale odpowiada potrzebom skóry w każdym wieku. Formuły kosmetyków bazują na czystym kwasie hialuronowym, a ich skuteczność jest potwierdzona w badaniach klinicznych. Z pomocą trzech kosmetyków – serum do twarzy, serum pod oczy i kremu do twarzy otrzymujemy kompleksową nawilżającą rutynę pielęgnacyjną.

Ambasadorką linii Revitalift Filler została Julia Wieniawa. Artystka prowadzi intensywny tryb życia i potrzebuje mocnego nawilżenia dla swojej cery narażonej na częste działanie rozmaitych czynników zewnętrznych. Dzięki kosmetykom Revitalift Filler od L'Oréal Paris każdego dnia może powiedzieć, że czuje się dobrze w swojej skórze. KWAS HIALURONOWY: KLUCZ DO NAWILŻONEJ SKÓRY PEŁNEJ BLASKU Kwas hialuronowy jest jedną z najważniejszych substancji naturalnie występujących w organizmie człowieka; jednakże w wieku około 25 lat naturalna ilość kwasu hialuronowego w skórze zaczyna się zmniejszać. Skóra zaczyna tracić zdolność zatrzymywania wilgoci i pojawiają się drobne linie, spowodowane głównie odwodnieniem. Zobacz także: Elektrolity w pielęgnacji – silna dawka nawilżenia dla skóry! "Kwas hialuronowy występuje w naszej skórze od urodzenia, ale niestety, już od 25 roku życia jego poziom spada, a wraz z nim poziom nawilżenia. Przy systematycznym stosowaniu dba o prawidłowe nawilżenie skóry, przywraca jej blask i redukuje zmarszczki." - DR IVANA STANKOVIĆ, Dermatolog, ekspert marki L'Oréal Paris. Julia Wieniawa, która niedawno przekroczyła tę barierę wieku, od początku dba o to, żeby utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, który przekłada się zarówno na kondycję, jak i wygląd skóry. Łącząc obecnie trzy różne rodzaje kwasów hialuronowych, produkty Revitalift Filler zapewniają korzyści nawilżające i wygładzające w najbardziej zmysłowej formule. 3 KROKI DO NAWILŻONEJ SKÓRY PEŁNEJ BLASKU KROK 1 L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER SERUM DO TWARZY Z 1,5% CZYSTEGO KWASU HIALURONOWEGO Wygładzające serum z linii Revitalift Filler od L'Oréal Paris to kosmetyk, który codziennie dostarcza skórze porcję czystego, ultra-skoncentrowanego kwasu hialuronowego o wielopłaszczyznowym działaniu i wygładza skórę już w 1 godzinę. Przy regularnym stosowaniu, wspomaga redukcję aż 47% zmarszczek w ciągu 6 tygodni. Jego skuteczność została potwierdzona klinicznie. Za widoczne efekty odpowiada formuła bogata w 3 różne rodzajów kwasu hialuronowego, których działanie się wzajemnie dopełnia. Każdy z nich odgrywa istotną rolę. Makrocząsteczkowy kwas hialuronowy tworzy na powierzchni skóry barierę zapobiegającą nadmiernej utracie wody, co zapewnia efekt nawilżenia.

Mikrocząsteczkowy kwas hialuronowy, który wnika w głębsze warstwy naskórka, odpowiada za wypełnianie zmarszczek od wewnątrz, a więc za wygładzenie.

Mikrowypełniający kwas hialuronowy (kwas hialuronowy nowej generacji, który jest 50 razy mniejszy od makrocząsteczkowego kwasu hialuronowego) wnika głębiej i pozostaje dłużej w naskórku, wspomagając redukcję drobnych linii oraz zmarszczek. i Autor: materiał prasowy Loreal KROK 2 L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER SERUM POD OCZY Z 2,5% [KWAS HIALURONOWY + KOFEINA] Serum pod oczy Revitalift Filler to kosmetyk, który stanowi odpowiedź aż na 3 problemy. Jego formuła nawilża, wygładza zmarszczki, a także redukuje cienie pod oczami. Za efekt odpowiada kompleks 2,5% czystego kwasu hialuronowego i kofeiny. Dodatkowo wspierają go też inne składniki. Czysty kwas hialuronowy pozwala nawilżyć skórę wokół oczu i wygładzić zmarszczki. Czysta kofeina odpowiada za redukcję cieni pod oczami. Niacynamid i witamina Cg to składniki o działaniu rozświetlającym, które pozwalają podbić efekt odmłodzonego i świeżego spojrzenia. Wsparciem dla formuły jest również aplikator z metalową końcówką, który pozwala wykonać chłodzący masaż dodatkowo zmniejszający obrzęki na powiekach. Efekty działania serum pod oczy Revitalift Filler potwierdzono badaniami*. i Autor: materiał prasowy Loreal KROK 3 L'ORÉAL PARIS REVITALIFT FILLER WATER-CREAM Z CZYSTYM KWASEM HIALURONOWYM I CERAMIDAMI Ujędrniający krem Revitalift Filler Water-Cream posiada pielęgnacyjną formułę, której działanie potwierdziły badania kliniczne. Jego innowacyjność wynika z użycia mikrowypełniającego kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy nowej generacji nie tylko głębiej wnika w naskórek, ale do tego jest mniej podatny na degradację, dzięki czemu dłużej pozostaje w naskórku. Efekty wspiera również obecność mikrocząsteczkowego kwasu hialuronowego, także odpowiedzialnego za nawilżenie i ujędrnienie. Długotrwałe nawilżenie skóry wspierają niacynamid i gliceryna. 3 rodzaje ceramidów wspomagają natomiast funkcje bariery ochronnej skóry. Ceramidy to kolejny składnik aktywny, naturalnie występujący w naszej skórze, którego poziom spada wraz z wiekiem. Ceramidy potocznie nazywane są cementem międzykomórkowym, ponieważ utworzony z nich mur chroni przed nadmierną utratą wody, wspomaga odpowiednie nawilżenie skóry oraz wspiera funkcje bariery ochronnej skóry. Niedobór ceramidów, z kolei, sprawia, że skóra staje się sucha, cieńsza, mniej elastyczna, a także szybciej się starzeje – mówi dr Ivana Stanković, dermatolog, ekspert marki L'Oréal Paris Kosmetyk jest zamknięty w słoiczku w technologii airless, który nie dopuszcza do produktu powietrza, co pozwala utrzymać jego świeżość, a także gwarantuje higieniczne dozowanie. Lekka, nieklejąca się, intensywnie nawilżająca formuła szybko się wchłania, nie zostawia tłustej warstwy na skórze i nie zatyka porów. Jest odpowiednia dla każdego rodzaju skóry, nawet wrażliwej. i Autor: materiał prasowy Loreal