Wakacyjna kosmetyczka. 5 kosmetyków idealnych na podróż

Szampon w kostce

Szampon w kostce to sprzymierzeniec wszelkich podróży. Dzięki swojej kompaktowej formie i braku opakowania, taki szampon sprawdza się w każdych okolicznościach. Seanik to absolutny bestseller, dodaje włosom objętości i pięknego połysku, dzięki zawartości wodorostów i soli morskiej.

Płatek do demakijażu

Zamiast zabierać płyn micelarny i waciki, lub olejek do demakijażu, warto sięgnąć po ten niewielki, ale skuteczny płatek. 7 to 3 zmywa makijaż, jednocześnie usuwając zanieczyszczenia i delikatnie peelingując skórę, dzięki zawartej w składzie białej fasoli.

Pasta do zębów w tabletkach

Pasta do zębów w formie tabletek to innowacyjny produkt, doskonały do zabrania w każdą podróż. Delikatna glinka oczyszcza zęby, a mięta pozostawia uczucie świeżości. Wystarczy rozgryźć jedną tabletkę i umyć zęby zwilżoną szczoteczką, a następnie dokładnie wypłukać jamę ustną.

Dezodorant w kostce

Dezodorant to kosmetyk, który towarzyszy nam każdego dnia. W trakcie podróży warto skorzystać z nieopakowanej alternatywny, która jest równie skuteczna, a lepsza dla środowiska. Rumianek i paczula, które można znaleźć w składzie, zapewniają świeżość i przyjemny zapach przez cały dzień.

Perfumy w balsamie

Perfumy w balsamie idealnie sprawdzą się w trakcie wyjazdów, zwłaszcza tych wakacyjnych. Pod wpływem ciepła skóry zapach jest bardziej intensywny, a opakowanie jest niewielkie. Lush w swojej ofercie posiada różnorodne zapachy, które trafią w każdy gust. Latem doskonale sprawdzi się Rose Jam, pachnący różą przełamaną świeżymi cytrusami.

i Autor: materiały prasowe LUSH

