Elektrolity w pielęgnacji – silna dawka nawilżenia dla skóry!

Elektrolity kojarzą wam się tylko z dietą sportowców? Niesłusznie! Elektrolity to jony soli niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. To one regulują gospodarkę wodno-eletrolitową i doskonale wpływają na wsparcie naturalnych procesów zachodzących w skórze. Sprawdźcie, dlaczego kosmetyki z elektrolitami doskonale sprawdzają się w codziennej pielęgnacji.