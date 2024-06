Odwiedź warszawski pop-up Idôle House. Wciągające doświadczenie dla entuzjastów makijażu

Kultowa odżywka do suchych włosów w promocji Rossmanna za 3 zł. Perfekcyjnie wygładzone i lśniące pasma po 1 użyciu. "Lepszej od tej nie znalazłam"

Dostępny przez dwa tygodnie pop-up Lancôme to miejsce, w którym każdy może stać się częścią Idôle Crew. Społeczności osób, która chce odważnie wyrażać siebie, wspiera realizację marzeń i zaprasza wszystkich, aby do niej dołączyli. Idôle House to przestrzeń, gdzie każdy może wyrazić swoje prawdziwe ja. Na odwiedzających pop-up Lancôme czekają nie tylko konkretne strefy, ale także wiele powiązanych z nimi doświadczeń i niespodzianek. Wszyscy goście mają okazję przejść przyspieszony kurs beauty – marka zaplanowała wskazówki i triki najlepszych wizażystów, którzy opowiedzą o trendach w makijażu oraz premierę produktu gwiazdy Lip Idôle Squalane-121 ButterGlow – nowości zapewniającej natychmiastowy kolor, nawilżenie i blask.

PLAN ZAJĘĆ IDÔLE HOUSE

Przygoda w Idôle House rozpoczyna się z chwilą otrzymania dzienniczka, który intuicyjnie przeprowadza przez wszystkie atrakcje. Przejście z nim wszystkich punktów na mapie pop-upu skutkuje nie tylko tytułem absolwenta Idôle House, ale zostaje też nagrodzone prezentem od marki. Zajęcia nie są obowiązkowe, ale jak tylko zobaczysz plan, nie będziesz mógł przejść obojętnie:

Wybór looku makijażowego

Make-up masterclasses, na które można zapisywać się pod linkiem MASTERCLASS - Swoje tajniki zdradzą m.in. Ewelina Krasoń – Make-up Expert Lancôme, gwiazdy TikToka i Instagrama, a także eksperci marki

Personalizacja produktów Lancôme

Strefa recyclingu

Fotobudka Idôle

Miniatury kosmetyków dla każdego

Prezentacja nowości marki – między innymi Lip Idôle Squalane-121 ButterGlow, który dba o pełne blasku, wypielęgnowane i nawilżone usta

Pomoc w doborze idealnych odcieni kosmetyków do makijażu Lancôme

Akademia Idôle House daje nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale przede wszystkim pomaga budować pewność siebie, aby każdy mógł zostać swoim własnym Idôlem.

W trakcie trwania pop-upu, do zakupu produktów Idôle na terenie Westfield Arkadia, będą dodawane miniatury produktów oraz modne akcesoria od marki - o szczegóły zapytaj obługę Idôle House. Dodatkowo puste opakowania po produktach Lancôme będzie można wymienić na dodatkowy prezent.

GDZIE

Centrum Handlowe Westfield Arkadia

Naprzeciwko perfumerii Sephora

KIEDY

25.06 - 06.07

10:00 – 22:00

NADCHODZĄCE MASTERCLASSES

29.06 – 12:00 @dariussrose

30.06 - 13:00 @dzomakeup

30.06 – 15:00 @martyna.regulskaa

3.07 – 15:00 @kornelia.glaszcz

4.07 – 15:00 @julita_dyszkiewicz_makeup

i Autor: materiał prasowy LANCÔME

