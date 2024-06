Jet lag skóry? 3 sposoby, które pomogą Twojej cerze (i Tobie) przetrwać długie podróże i zmiany czasu

OCZYwisty wybór na cienie

Cienie pod oczami, “worki” czy opuchnięcia, to jedne z pierwszych i najbardziej widocznych sygnałów, że nie spaliśmy wystarczająco dużo. A biorąc pod uwagę, że długa podróż może zakłócić nasz rytm snu, warto zatroszczyć się o delikatną strefę pod oczami właściwie. FOREO proponuje duet idealny, czyli urządzenie IRIS do masażu tych wymagających okolic oraz hydrożelowe płatki pod oczy. Ten zestaw nie tylko sprawi, że skóra będzie zregenerowana i nawilżona, ale też pomoże pozbyć się cieni i zmarszczek, rozjaśniając delikatną skórę pod oczami.

Zobacz także: Zawsze robię to z nowymi rajstopami zanim je założę. Są trwałe i nie zaciągają się nawet przez cały dzień. Sposób na wytrzymałe rajstopy

i Autor: materiały prasowe FOREO

Za co Twoja skóra pokocha płatki pod oczy IRIS:

Detoksykujący mech morski - Mech zawiera witaminę K, która pomaga w utrzymaniu elastyczności skóry i poprawia krążenie krwi. Dzięki temu zmniejsza opuchliznę obszaru pod oczami oraz usuwa uporczywe cienie.

Wzmacniający ceramid i kolagen - Ceramid blokuje wilgoć w delikatnym obszarze okolic oczu, aby zmniejszać wysuszenie oraz wzmacniać skórę i chronić ją przed czynnikami zewnętrznymi. Kolagen ujędrnia luźną skórę, aby ją wzmocnić oraz zmniejszyć drobne linie i zmarszczki.

Owoc Yuzu, witaminy C i E - Superowoc Yuzu zwiększa produkcję kolagenu, nawilża oraz zmniejsza oznaki starzenia w okolicach oczu. W połączeniu z witaminą C i E ten potężny kompleks przeciwutleniaczy rozjaśnia cienie pod oczami oraz chroni przed szkodami wolnych rodników.

Rozjaśniający retinol i witamina B - Retinol zmniejsza hiperpigmentację i wyrównuje ton skóry, złuszczając skórę na poziomie komórkowym. Niacyna i kwas foliowy dbają o równowagę dojrzałej i wrażliwej skóry oraz ją ożywiają, rozjaśniając jednocześnie ciemne obszary.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Nawodnienie nowej generacji

Kiedy źle śpimy, nasz poziom nawodnienia nie jest w stanie się zrównoważyć, a poziom pH w naszej skórze ma tendencję do obniżania się. Dlatego tak ważne jest zapewnienie dodatkowego nawilżenia. Jak? Poza oczywistym piciem wody, doładuj swoją pielęgnację dzięki UFO 3, urządzeniu, które zwiększa nawilżenie o +126% w zaledwie 2 minuty, a także redukuje widoczność zmarszczek w ciągu 1 tygodnia.UFO to kompaktowe urządzenie, które łączy w sobie łącznie 4 technologie: krioterapię, termoterapię, pulsacje T-Sonic i pełne spektrum świateł LED. To wszystko sprawia, że maseczka nałożona przy pomocy UFO 3 zadziała na najgłębsze warstwy skóry, dużo skuteczniej niż tradycyjna pielęgnacja. A twoja skóra będzie nawilżona i rozświetlona od razu po zabiegu.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Światło LED na pomoc

Brak snu często prowadzi do wrażliwości i szarości skóry. Maska LED FOREO FAQ 202 zawiera 8 różnych świateł LED (w tym NIR), które działają na różne potrzeby cery, szybko regenerując ją po długiej podróży.Wykonana z silikonu FlexiFit, dopasowuje się do każdego kształtu twarzy. Dodatkowo jest bezprzewodowa, dzięki czemu możemy jej użyć nawet w trakcie podróży, czy zaraz po dotarciu na miejsce naszych wakacji. Jak często powinniśmy jej używać? Od 5 do 15 minut, 3-5 razy w tygodniu.

i Autor: materiały prasowe FOREO