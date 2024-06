Zawsze robię to z nowymi rajstopami zanim je założę. Są trwałe i nie zaciągają się nawet przez cały dzień. Sposób na wytrzymałe rajstopy

Zawsze robię to z nowymi rajstopami zanim je założę. Są trwałe i nie zaciągają się nawet przez cały dzień

Spieszysz się na ważne spotkanie, szybko wkładasz sukienkę i rajstopy, a kiedy chcesz już wskoczyć w szpilki, zauważasz, że w rajstopach poszło oczko? Chyba każda kobieta zna taki scenariusz z własnego życia. Większość rajstop, zwłaszcza tych o grubości nieprzekraczającej 40 den, jest wykonana z wyjątkowo cienkiego materiału, który bardzo łatwo się rwie. Wystarczy wykonać gwałtowny ruch, zahaczyć o ostry element, taki jak na przykład suwak przy spódnicy, aby poszło oczko w rajstopach. Okazuje się, że istnieją sposoby, które doskonale wzmacniają materiał rajstop i sprawią, że będzie odporny na rozrywanie. Jakiś czas temu na profilu @lux.ula na Instagramie odkryłam świetny sposób na poprawienie wytrzymałości rajstop. Wystarczy, że przed ich założeniem włożyłam je do zamrażalnika na około 3 godziny. Zimne powietrze wzmocni materiał, więc po wyjęciu są nie do zdarcia.

Jak wzmocnić rajstopy, by uniknąć powstawania oczek?

Jedną z podstawowych zasad, których powinna przestrzegać każda kobieta, jest ściąganie biżuterii z dłoni przed zakładaniem rajstop. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko powstania dziury. Skutecznym sposobem na wzmocnienie rajstop przed powstaniem oczek, jest spryskanie ich lakierem do włosów. Oczywiście należy to zrobić już po założeniu ich na nogi. Pamiętaj również, aby rajstopy prać ręcznie i to najlepiej w delikatnym szamponie do włosów.