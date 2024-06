Idealna tafla na włosach! Dzięki temu Twoje włosy zyskają letni blask i nie będą się elektryzować. Sposób na gładkie włosy

Okazuje się, że w przypadku pielęgnacji włosów warto sięgać po domowe sposoby. Mogą one stanowić rewelacyjne uzupełnienie klasycznej pielęgnacji. Poszukujesz domowych trików, by dodać włosom objętości i dodatkowo je odżywić? Sięgnij po maseczkę z piwa. Jest to boski sposób na regenerację zniszczonych włosów i ich natychmiastowe odżywienie. Piwo zawiera w sobie wiele cennych składników aktywnych, takich jak: witamina B, wapń, potas oraz krzem. Dodatkowo słód i chmiel dobrze wpływają na kondycję włosów oraz redukują ich wypadanie. W przypadku elektryzujących się włosów sprawdzi się także trik z wykorzystaniem wspomnianej folii aluminiowej. Jedna z TikTokerek pokazała, jak w szybki i prosty sposób pozbyć się elektryzujących się włosów. Wystarczy, że potrzesz niesforne kosmyki folią aluminiową, a włosy natychmiastowo staną się gładkie. Wykonuj ruch zgodny z kierunkiem wzrostu włosów i ułożeniem łusek. Pamiętaj, że folia aluminiowa na elektryzujące się włosy to przede wszystkim działanie doraźnie, a kluczem to pięknej fryzury jest dobrze dobrana pielęgnacja.

