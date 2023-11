Uwielbiany krem do twarzy z promocji Rossmanna, o którym wszyscy mówią. Kosztuje 6 złotych. To sekret gładkiej cery kobiet po 50-tce

Jak naprawić oczko w rajstopie?

Spieszysz się na ważne spotkanie, zakładasz spódnicę, buty, po czym zerkasz na swoje nagi, a tam widzisz oczko w rajstopach? Chyba każda kobieta przynajmniej raz wżyciu zmierzyła się z takim problemem. Pośpiech i ostra biżuteria to idealny przepis na dziurę w rajstopach czy pończochach. Rajstopy damskie są wykonane z wyjątkowo cienkiego materiału, który ma doskonale przylegać do ciała, wręcz się z nim zlewać, aby dać naturalny efekt. Niestety ma on też swoje wady - bardzo łatwo się rwie. Czasami wystarczy zbyt gwałtowny ruch, zahaczenie o ostry element, taki jak na przykład suwak przy spódnicy, aby poszło oczko w rajstopach. Jak naprawić oczko w rajstopach? Wiele kobiet nie pamięta o niezwykle skutecznym i szybkim sposobie na naprawienie rajstop. Wystarczy, że masz pod ręką bezbarwny lakier do paznokci. Wystarczy, że posmarujesz nim krawędzie powstałej dziury i odczekasz aż wyschnie. W ten sposób zapobiegniesz powiększaniu się zaciągnięcia.

Sposób na wzmocnienie rajstop

Możesz ten skutecznie zapobiec powstawaniu oczek w rajstopach. Wystarczy, ze przed włożeniem ich na nogi zadbasz o wzmocnienie materiału. Skutecznym trikiem na zabezpieczenie rajstop przed powstaniem oczek w rajstopach, jest spryskanie ich lakierem do włosów. Oczywiście należy to zrobić już po założeniu ich na nogi. Pamiętaj również, aby rajstopy prać ręcznie i to najlepiej w delikatnym szamponie do włosów.

