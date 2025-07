Nawilżenie, fotoprotekcja i wyrównanie kolorytu skóry. Co spakować do wakacyjnej kosmetyczki?

Malownicze szczyty, podróże w nieznane, pachnące ziołami łąki i szum morskich fal… marzenie! A dla naszej skóry – nie lada wyzwanie. Słony wiatr, kąpiele w morzu lub basenie, klimatyzowane pomieszczenia i zmienna dieta – skóra odczuwa konsekwencje naszych wakacyjnych szaleństw. To właśnie teraz cera wymaga szczególnej troski: nawilżenia, fotoprotekcji, antyoksydacji oraz przeciwdziałania przebarwieniom. Kosmetolodzy podpowiadają, że to właśnie te funkcje powinny spełniać produkty, które znajdą miejsce w letniej walizce. Top wakacyjnych składników to: kwas laktobionowy, krem z SPF i kwas ferulowy.

Ukojenie i skuteczna regeneracja

Lato to prawdziwy tor przeszkód dla skóry. Palące słońce, klimatyzacja i mnóstwo czynników zewnętrznych, na które nasza cera może zareagować destabilizacją, przesuszeniem i podrażnieniem. Kosmetolodzy wskazują, że składnik numer jeden to teraz kwas laktobionowy, który dogłębnie nawilża i regeneruje cerę. – Kwas laktobionowy należy do innowacyjnej generacji kwasów hydroksylowych. To polihydroksykwas, który świetnie koi oraz regeneruje skórę, co latem jest bardzo cenne. Przyspiesza także gojenie ran i wzmacnia czynności bariery naskórkowej – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki mesoBoost®. – Warto podkreślić, że kwas laktobionowy poprawia również nawilżenie skóry poprzez wiązanie wody w naskórku oraz tworzenie powłoki okluzyjnej. Działa także przeciwstarzeniowo, antyoskydacyjnie i przeciwzapalnie. To prawdziwy król kosmetycznej multifunkcjonalności, który koniecznie powinien towarzyszyć nam w wakacyjnej podróży. Znajdziemy go w linii mesoBoost® Regeneration Booster – dodaje.

Wyrównanie kolorytu skóry

Kwas ferulowy to niekwestionowany król antyoksydacji, który swoją multifunkcjonalnością zauroczył świat beauty. Regeneruje skórę, zapobiega fotostarzeniu i działa anti-agingowo. Jedną z jego wyjątkowych „super-mocy” jest przeciwdziałanie przebarwieniom. Latem – to bezcenna właściwość, ponieważ to właśnie po ekspozycji na słońce najczęściej mogą pojawiać się niechciane „pamiątki”. Eksperci podpowiadają, że kwas ferulowy „potrafi” skutecznie rozjaśniać cerę i wpływać na niwelowanie pojawiających się przebarwień, takich jak plamy i piegi. Jest to możliwe, ponieważ substancja hamuje enzymy wpływające na produkcję melaniny w skórze.

Ochrona przed promieniowaniem UV

Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna latem to absolutna konieczność. Promienie słoneczne (choć upragnione) wpływają na fotostarzenie skóry, przebarwienia, a nawet mogą powodować zmiany chorobowe. – Ochrona przeciwsłoneczna jest konieczna przez cały rok, ale latem – to zdecydowany priorytet. Spacerując lub zdobywając górskie szczyty, kiedy przebywamy wiele godzin na powietrzu, mamy do czynienia ze znaczną ekspozycją na słońce, fotoprotekcja (także jako baza pod makijaż, np. z mesoBoost® Ultimate Protectiom) jest konieczna – mówi Agnieszka Kowalska.

Jak spakować walizkę na upragniony, wakacyjny wyjazd? Przede wszystkim… efektywnie! Specjaliści wskazują, że warto postawić na multifunkcjonalne składniki aktywne: kwas laktobionowy, który koi i nawilża oraz kwas ferulowy, który jest silnym antyoksydantem i chroni nas przed przebarwieniami. Trzecim elementem letniej kosmetyczki powinna być skuteczna fotoprotekcja, która na plaży (i nie tylko) to prawdziwy must-have.

mesoBoost® REGENERATION BOOSTER

Intensywnie regenerujące serum do twarzy

Intensywnie regenerujące serum do twarzy mesoBoost® REGENERATION BOOSTER z kwasem laktobionowym i olejem z baobabu przeznaczony jest szczególnie do skóry suchej, szorstkiej, z zaburzoną barierą hydrolipidową oraz wrażliwej. Doskonale sprawdzi się także po zabiegach kosmetologicznych i dermatologicznych. Optymalne połączenie składników aktywnych przyspiesza procesy regeneracji naskórka, zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, pozytywnie wpływając na poprawę napięcia i elastyczności skóry. Dzięki lekkiej konsystencji łatwo się wchłania i lepiej dociera do głębszych warstw naskórka. Sposób użycia: Nałóż dozę serum na skórę twarzy i szyi. Następnie wmasuj opuszkami palców. Preparat należy stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) pod krem mesoboost.

mesoBoost® ULTIMATE PROTECTION

Krem do twarzy z SPF 50

Stabilne filtry najnowszej generacji

Potwierdzona wysoka ochrona UVA/UVB SPF 50

Satynowa konsystencja idealna pod makijaż

Formuła water resistant

Opakowanie typu airless – zwiększające bezpieczeństwo i higienę stosowania

Idealna pielęgnacja po zabiegach kosmetycznych np. kuracjach retinolowych, peelingach, mezoterapii.

mesoBoost® FERUL POWER

Krem do twarzy

Wysoce skuteczny krem o działaniu przeciwstarzeniowym i depigmentującym. Bogata zawartość kwasu ferulowego reguluje produkcję melaniny, rozjaśnia przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych, dzięki czemu skóra uzyskuje równomierny koloryt.

Zawiera jedną z najbardziej skutecznych form witaminy C, która efektywnie wnika w warstwę lipidową skóry, poprawiając jej jędrność i koloryt. Dodatkowo wyjątkowe połączenie specjalnie dobranych olejów dostarcza skórze drogocennych witamin, które odżywiają i poprawiają jej kondycję.