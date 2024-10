Nie czekaj do grudnia! Pierwsze kalendarze adwentowe znanych marek

Kalendarze adwentowe na grudzień 2024

Kalendarze adwentowe szturmem podbiły rynek i śmiało można powiedzieć, że zostały jednym z symboli przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy miłośnicy tego wyjątkowego czasu w roku wiedzą, że codzienne otwieranie okienek kalendarza adwentowego z niewielkimi upominkami ma w sobie coś wyjątkowego i rewelacyjne wprowadza w nastrój Bożego Narodzenia. W sklepach znajdziesz dziesiątki wszelkiego rodzaju kalendarzy adwentowych.

CHARLOTTE TILBURY Charlotte's Lucky Chest Of Beauty Secrets - Kalendarz adwentowy

Odliczaj ostatnie 12 dni do świąt Bożego Narodzenia z kalendarzem adwentowym Charlotte's Lucky Chest of Beauty Secrets, podaruj go w prezencie bliskiej osobie lub uzupełnij własną kolekcję produktów Charlotte Tilbury.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

THE GREAT CHRISTMAS z Catrice

Odkryj ekskluzywny kalendarz adwentowy. Ten zainspirowany Złotymi Latami Dwudziestymi i Wielkim Gatsbym, kalendarz przeniesie Cię w sam środek świątecznej celebracji. Z każdymi otwartymi drzwiczkami przyjęcie ożywa i rozjaśnia świąteczny sezon! Od szminki,rozświetlacza i lakieru do paznokci po kremowy róż do policzków - każdy miłośnik piękna znajdzie coś dla siebie wśród 24 limitowanych, pełnowymiarowych produktów idealnych na prezent dla bliskich lub dla siebie!

i Autor: materiał prasowy Catrice

GUERLAIN KALENDARZ ADWENTOWY

W tym roku kultowy kalendarz adwentowy Guerlain przybiera odcienie błękitu i połysku. Na tym świątecznym tle błyszcząca wstążka prowadzona przez pszczoły Guerlain owija się wokół deszczu gwiazd, podświetlonych sosen i złotych paczek zwiastujących magiczne, pełne niespodzianek Święta Bożego Narodzenia. W miarę upływu dni, ten prawdziwy ul cudów odkrywa po kolei swoje najcenniejsze tajemnice: Miniaturowe butelki L’Art & La Matière i świece, ceramika do perfumowania oraz paleta miniaturowych Abeille Royale i Orchidée.

i Autor: materiał prasowy Guerlain

BOBBI BROWN Dazzle & Glow 12 Day Advent Calendar

Prezent, który jest na samym szczycie listy marzeń każdej uwielbiającej makijaż osoby: 12 bestsellerowych produktów do pielęgnacji skóry i makijażu, w tym trzy w standardowych pojemnościach, zapakowane w formie kalendarza adwentowego w edycji limitowanej.

i Autor: materiał prasowy Bobbi Brown

Essence Santa’s Sweetest Surprises!

24 urocze niespodzianki od Świętego Mikołaja z pewnością osłodzą Ci grudniowe dni. Każdego dnia zaskoczy Cię inny prezent: limitowane produkty do makijażu i pielęgnacji oczu, ust, paznokci oraz twarzy. Ich różowe, świąteczne opakowania mienią się niczym słodkie błyskotki i zachęcają do zabawy. Niech Twoje święta będą słodsze niż kiedykolwiek!

i Autor: materiał prasowy essence