Nie kupuj tylko uzupełniaj - czym jest refil?

W ramach nowej kampanii marka Kiehl’s podjęła współpracę ze znanym reżyserem animacji poklatkowych - Markiem Waringiem. Wykorzystując materiały z recyklingu, stworzył on film, w którym zabiera widza na Mount Everest, gdzie animowane odpady wykonują parodię hitu “I Will Survive.” Nowy tekst piosenki opowiada o tym w jaki sposób plastik może przetrwać setki lat jako śmieć lub być przetwarzany w nieskończoność w ramach uzupełniania zawartości produktów. Kiehl’s oferuje różnorodne rozwiązania do twarzy, ciała i włosów w formie saszetek uzupełniających oryginalne opakowania. W ofercie znajdziemy m.in. formułę nawilżającą nr 1: Ultra Facial Cream (UFC), najnowszy element kultowej kolekcji. Decydując się na zakup saszetki i ponownie trzykrotnie napełniając słoiczek UFC o pojemności 50 ml, możemy zredukować nasz ślad plastiku aż o -61%.

Historia Kiehl’s i Mount Everest przeplata się od lat. W 1988 roku marka sponsorowała pierwszę ekspedycję na szczyt wschodniej ściany bez użycia butli z tlenem. Wspinacze byli wyposażeni w produkty Kiehl’s, które zapewniały ich skórze odpowiednie nawilżenie w trakcie wejścia, pomimo panujących na trasie ekstremalnych warunków klimatycznych.

Dziś Kiehl’s ponownie wraca na Everest w ramach partnerstwa z nepalskim NGO, Sagarmatha Next oraz Sagarmatha Pollution Control Committee’s Carry Me Back initiative, wspierając usuwanie odpadów z najwyższego szczytu świata i poddanie ich recyklingowi. W ciągu ponad 2 lat z tamtejszego parku narodowego i regionu Khumbu wspólnie usuniemy 22 tony odpadów.

Kiehl’s nawiązał również kolejną w tym roku współpracę z artystą i aktywistą klimatycznym, Benjaminem Von Wongiem, który stworzył dla nas zmuszającą do myślenia rzeźbę. Dzieło stanie w Sagarmatha Next’s Centre – na drodze do Everest Base Camp. Instalacja przyciąga uwagę do problemu związanego z używaniem jednorazowego plastiku w tym miejscu i zachęca do stosowania przedmiotów wielokrotnego użytku zawsze kiedy to tylko możliwe.

Od ponad 170 lat, Kiehl’s przywiązuje najwyższą wagę do zdrowia skóry i wellbeingu na świecie. Nie ustajemy w pracach nad obiegiem zamkniętym, inspirując do tego innych i zawsze będąc w pełni transparentnymi. Zobowiązanie do uczynienia jednorazowego plastiku jedynie wspomnieniem, osiągnięcie 100% produktów przeznaczonych do ponownego użycia lub wykonanych z materiału z recyklingu to nasz cel do 2030 roku.

i Autor: materiał prasowy Kiehl’s