Zalando prezentuje gwiazdorską kampanię „w co mam się ubrać?” i prezentuje nową tożsamość marki

Zalando startuje z kampanią jesień-zima 2024

Odważna i zabawna kampania „W co mam się ubrać?” skupia się na pewności siebie i zwraca uwagę na uniwersalny element codzienności, który rezonuje ze wszystkimi, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania i płci. Chodzi o wspólny dylemat dotyczący decyzji - w co się ubrać. Osadzona w tętniącym życiem metrze kampania ukazuje przenikanie się różnych życiowych ścieżek, stylów oraz aspiracji. Ukazuje modę, która harmonizuje z każdym, bez względu na cel podróży. Celem kampanii jest pokazanie, jak Zalando ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących stylu i ubioru, a także inspirowanie ludzi do budowania pewności siebie i zaufania do własnych wyborów. Oferując szeroki asortyment, inspirujące treści oraz doskonałe doświadczenia zakupowe, Zalando dąży do wsparcia indywidualnego stylu każdego klienta.

Willem Dafoe: „»W co mam się ubrać?« - to pytanie, które wszyscy sobie zadajemy i które nas łączy. Ten sam dylemat, wiele różnych odpowiedzi. Niektórzy z nas są ekstrawertykami, inni introwertykami. Wyrażamy siebie poprzez to, co nosimy. Kiedy to, co nosisz, jest zgodne z Twoimi zainteresowaniami, celami, tożsamością, pragnieniami, estetyką, czujesz się pewniej i spokojniej w kontaktach z innymi i w stawianiu czoła światu. Podobnie jak wyobraźnię aktora pobudza kostium - wybór ubrania może zainspirować do większej wiary w wyobrażenie o sobie, kim jesteś lub możesz być".

Kampania została stworzona we współpracy z fotografką Sophie Jones, reżyserem Aube Perrie oraz agencją Wieden+Kennedy Amsterdam.

Odświeżony wizerunek marki

Kampania pod hasłem “W co mam się ubrać?” stanowi pierwszą publiczną prezentację nowej identyfikacji wizualnej marki Zalando, będącą kamieniem milowym w realizacji wizji firmy. Marka wchodzi w rolę integralnej części stylu życia, wspierając klientów w codziennych, pewnych wyborach modowych. Jest to spójne z nową strategią Zalando, uruchomioną na początku tego roku, która kładzie nacisk na jakość, styl życia oraz rozrywkę.

„Zmiany, które dziś prezentujemy, wykraczają poza zwykłą aktualizację wizualną. Opierając się na silnej wartości marki i rozpoznawalności, którą Zalando wypracowało przez lata, rozwijamy naszą markę, aby odgrywała większą rolę w życiu naszych klientów” mówi Anne Pascual, Senior Vice President Design, Marketing and Content w Zalando. “Ta ewolucja koncentruje się na pewności stylu i redefiniowaniu sposobu, w jaki nasi klienci łączą się z modą i stylem życia. Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością zaprezentowania tej ewolucji w naszej nowej kampanii, która stanowi pierwszy krok w przedstawieniu nowego pozycjonowania naszej marki oraz odświeżonej jej tożsamości”.

Odświeżona identyfikacja wizualna, zaprezentowana w kampanii na sezon jesień-zima 2024, obejmuje intensywniejszą paletę pomarańczowych barw, nowoczesny logotyp, dynamiczne animacje brandowe oraz specjalnie zaprojektowaną czcionkę Zalando, która została stworzona z myślą o lepszej czytelności i dostępności. Nowe elementy wizualne będą stopniowo wdrażane na wszystkich punktach kontaktu z marką w nadchodzących miesiącach.

i Autor: materiał prasowy Zalando

i Autor: materiał prasowy Zalando