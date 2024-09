14. września obchodzimy Światowy Dzień AZS. Jak profesjonalnie pielęgnować skórę atopową?

Aż 68% młodych osób chorujących na AZS wyznaje, że z powodu choroby odczuwa ciągły lęk, który głównie dotyczy relacji rówieśniczych i szkoły. Choroba ta ma także ogromny wpływ na relacje rodzinne oraz życie pozostałych domowników. Odpowiedni sposób leczenia, pielęgnacja oraz wsparcie bliskich są niezbędne w niesieniu ulgi młodym pacjentom.

Jak rozpoznać AZS?

Objawy atopowego zapalenia skóry często pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Mogą one obejmować uporczywe swędzenie oraz obecność suchych, zaczerwienionych plam na skórze. Najczęściej zmiany te (tzw. wykwity) występują na twarzy (w szczególności na policzkach), w zgięciach łokci oraz kolan. Co ważne, skóra osób z AZS cechuje się dużą wrażliwością i suchością, co jest wynikiem zaburzeń bariery skórnej, w związku z czym może być szorstka w dotyku oraz skłonna do pękania.

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to przewlekła choroba zapalna, najczęściej występująca u dzieci. Rodzice powinni zwrócić uwagę na kilka kluczowych objawów:

Suchość skóry: Skóra dziecka jest sucha, szorstka, łuszczy się. Świąd: Uporczywe swędzenie, zwłaszcza w nocy, powodujące drapanie i przeczosy. Zmiany skórne: rumieniowo-złuszczające zmiany głównie w zgięciach łokci, kolan, na twarzy, szyi i nadgarstkach. Symetria zmian: Zmiany często występują po obu stronach ciała. Pogrubienie skóry: Długotrwałe drapanie może prowadzić do lichenizacji (pogrubienia skóry). Nadwrażliwość: Skóra reaguje na czynniki drażniące jak detergenty, wełna, zmiany temperatury. Nawroty objawów: AZS ma charakter nawracający, z okresami zaostrzeń i remisji. Rodzinna i osobnicza historia innych chorób atopowych : Ryzyko wzrasta, jeśli u pacjenta lub w rodzinie występują te inne choroby

Jeśli rodzice zauważą te objawy, powinni skonsultować się z dermatologiem. Wczesna diagnoza i leczenie, w tym nawilżanie skóry i unikanie czynników drażniących, są kluczowe dla poprawy komfortu życia dziecka. – podkreśla profesor Aleksandra Lesiak, specjalista dermatolog-wenerolog, członkini Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

Eau Thermale Avène od blisko dekady wspiera dzieci chorujące na AZS

W odpowiedzi na potrzeby najmłodszych pacjentów zmagających się z atopią, marka dermokosmetyków Eau Thermale Avène już po raz 8. zorganizowała konkurs POLSKI PACJENT W AVÈNE. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została 13-letnia Natasza, u której już we wczesnym dzieciństwie wykryto ciężką postać AZS. Przez wiele lat dziewczynka wraz z całą swoją rodziną walczyła o możliwość normalnego funkcjonowania oraz o odbudowanie pewności siebie. W lipcu tego roku Natasza spędziła 3 tygodnie w Centrum Hydroterapii w miejscowości Avène na południu Francji, gdzie przeszła kompleksową kurację z wykorzystaniem Wody termalnej Avène.

Już od prawie 10 lat marka Avène jest aktywnie zaangażowana we wspieranie polskich dzieci mierzących się z atopowym zapaleniem skóry. W ramach konkursu Polski Pacjent w Avène oferujemy zwycięzcy 3-tygodniowy pobyt w Centrum Hydroterapii we Francji. Dzięki kojącym właściwościom wody termalnej ze źródeł w Avène objawy AZS się wyciszają, a efekty pobytu są zaskakująco pozytywne. Planujemy oczywiście kontynuować program w najbliższych latach, ponieważ jako dermatologiczny ekspert w pielęgnacji skóry wrażliwej widzimy, jak bardzo jest on potrzebny oraz jak dużym jest wsparciem – podkreśla Izabella Lesieur, Marketing Director w Eau Thermale Avène.

Profesjonalna pielęgnacja skóry atopowej

Jedną z najważniejszych metod łagodzenia objawów AZS jest emolientoterapia, czyli stosowanie emolientów - specjalnych preparatów nawilżających i natłuszczających skórę. Emolienty pomagają w odbudowie oraz utrzymaniu naturalnej bariery ochronnej skóry, która jest uszkodzona w przebiegu AZS. Dzięki temu zmniejszają suchość, świąd oraz skłonność do podrażnień skóry i zakażeń. Stosowanie emolientów nawet w okresach remisji choroby pomaga zapobiegać nawrotom jej objawów.

Wybierając produkty do pielęgnacji skóry, zwłaszcza przy AZS, należy zwrócić uwagę na skład: unikać substancji drażniących, zapachów, konserwantów i sztucznych barwników. Produkty powinny być hipoalergiczne, łagodne i przeznaczone do skóry suchej oraz wrażliwej. Linia XERACALM A.D to doskonały wybór, ponieważ są to emolienty oparte na wodzie termalnej z Avène, znanej z kojących i łagodzących właściwości. Produkty te zawierają opatentowany kompleks I-modulia®, który redukuje swędzenie i zapalenie, oraz kompleks CER-OMEGA, odbudowujący i wzmacniający barierę ochronną skóry. Co więcej, produkty XERACALM A.D są sterylne, z minimalną ilością konserwantów, co zmniejsza ryzyko podrażnień. Ich skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych, co czyni je bezpiecznym i efektywnym wyborem dla osób z AZS – podkreśla profesor Aleksandra Lesiak.

Linia XERACALM A.D otrzymała od Europejskiego Forum Dermatologicznego status EMOLIENTU PLUS. Produkty należące do tej kategorii poprawiają stan zmian i pozytywnie wpływają na mikrobiom skóry pacjentów z AZS. Laboratoria Eau Thermale Avène opracowały również unikalny sposób konserwacji kosmetyków, dzięki którym zyskały one oznaczenie: Kosmetyk Sterylny®. Ta innowacyjna technologia utrzymuje sterylność produktu przez cały czas jego użytkowania, zapobiegając wszelkim zanieczyszczeniom zewnętrznym.