Róż, który wtapia się w skórę. Rumiana policzki za jednym pociągnięciem palca

12 GODZIN NATURALNEGO EFEKTU

Produkt dostępny jest w sześciu odcieniach, które łączą w sobie najnowsze trendy, zapewniając nieskazitelną, 12-godzinną trwałość. Od romantycznej subtelności i ulubionego odcienia ambasadorki marki, Dua Lipy – 44 NUDE LAVALLIÈRE, po 37 PEACHY NUDE, 57 CORAL CLASH, 66 FUCHSIA FLING, 69 LAVENDER LUST oraz 54 BERRY BANG. Każdy odcień został starannie zaprojektowany, aby współgrać z różnymi odcieniami skóry i zapewniać efektowny rumieniec, podkreślający naturalne piękno.

LEKKA FORMUŁA I PRECYZYJNA APLIKACJA

Stworzony z myślą o najwyższej jakości i doskonałej wydajności, róż w płynie Make Me Blush charakteryzuje się lekką konsystencją, a zarazem intensywnym kryciem i delikatnym matowym wykończeniem. Produkt zapewnia wyjątkowo intensywny efekt, dzięki czemu nawet niewielka ilość wystarcza, by uzyskać pożądany efekt. Mocno napigmentowany i łatwy do stopniowania, doskonale sprawdza się w różnych stylizacjach — od naturalnego, delikatnego blasku po intensywny, wyrazisty efekt. Róż w płynie Make Me Blush można aplikować zarówno opuszkami palców, zapewniając szybkie i proste poprawki, jak i za pomocą pędzla czy gąbeczki, które pozwolą uzyskać perfekcyjne wykończenie, a szeroki, innowacyjny aplikator zakończony precyzyjną końcówką, gwarantuje perfekcyjne nałożenie przy każdym użyciu. Dodatkowo, Make Me Blush – róż w płynie świetnie sprawdzi się także w makijażu ust, nadając im delikatny, matowy odcień lub intensywniejszy, wyrazisty wygląd, w zależności od aplikowanej ilości.

MUST-HAVE W KAŻDEJ KOSMETYCZCE

Make Me Blush od YSL Beauty to coś więcej niż kosmetyk — to prawdziwe akcesorium haute couture. Zamknięty w eleganckim, matowym opakowaniu z ikonicznym logo YSL, Make Me Blush będzie stanowić wyjątkowy dodatek do każdej kosmetyczki.

Do 15 września br. róż w płynie Make Me Blush jest dostępny na wyłączność w przedsprzedaży w sklepach Sephora oraz na www.sephora.pl.

i Autor: materiał prasowy YSL