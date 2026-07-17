Nie mięśnie i nie wzrost. Łysina okazała się hitem. Kobiety nie mają wątpliwości, co naprawdę je pociąga

Eksperci od dawna analizują czynniki wpływające na męski urok, a zebrane niedawno dane rzucają na ten temat zupełnie nowe światło.

Atrybuty wyglądu powszechnie uznawane za mniej standardowe cieszą się ogromnym uznaniem wśród ankietowanych pań , co ostatecznie obala popularne mity.

, co ostatecznie obala popularne mity. Zgromadzone informacje jasno wskazują, że owa nieoczywista właściwość fizyczna budzi skojarzenia z życiowym doświadczeniem, mądrością oraz dużą wiarą we własne możliwości.

Nawet przy założeniu ogromnej różnorodności gustów i kluczowej roli charakteru, najnowsze ustalenia ankieterów wyraźnie modyfikują nasze spojrzenie na klasyczne kanony urody.

Mimo że preferencje estetyczne bywają skrajnie różne i trudno opracować jeden uniwersalny wzór na bycie atrakcyjnym, eksperci z wielu ośrodków od dekad badają uwarunkowania ludzkiego gustu. W ramach niedawno przeprowadzonego kwestionariusza poproszono grupę pań o dokładne określenie najbardziej pociągających detali w wyglądzie. Zebrane w ten sposób odpowiedzi przyniosły badaczom mnóstwo zaskakujących i mocno nieoczywistych wniosków.

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Umięśniona sylwetka i łysina wygrywają w rankingu atrakcyjności mężczyzn

W szeroko zakrojonym projekcie badawczym wzięło udział ponad dwa tysiące dorosłych respondentek, których zadaniem było wytypowanie najatrakcyjniejszych wizualnie elementów męskiego wizerunku. Pierwszą pozycję w tym zestawieniu bezapelacyjnie zajął atletyczny i dobrze zbudowany korpus, co raczej nie stanowiło wielkiej niespodzianki. Bezpośrednio za tą odpowiedzią uplasował się jednak element, którego większość obserwatorów kompletnie nie brała pod uwagę.

Brak włosów na głowie przyciąga uwagę tysięcy kobiet

Dla wielu osób sporym szokiem może być fakt, że mowa tutaj o całkowitym braku owłosienia na głowie. Mężczyźni pozbawieni czupryny uplasowali się na prestiżowej drugiej pozycji, zostawiając w tyle posiadaczy ciemnych, jasnych czy pofalowanych kosmyków. Osoby odpowiedzialne za analizę wyników tłumaczą, że taki wizerunek błyskawicznie budzi podświadome skojarzenia z uczciwością, solidnym wykształceniem oraz wysokim poziomem inteligencji. Specjaliści dodają także, że gładka skóra głowy stanowi dla wielu pań wyraźny sygnał naturalnego autorytetu i życiowego opanowania.

Kolejne lokaty w przygotowanym zestawieniu zajęli panowie mogący pochwalić się błękitnymi spojówkami oraz wyhodowanym zarostem na twarzy. Nieco niżej respondentki umieściły wyraźnie zarysowane kości jarzmowe, a także kruczoczarne i mocno kręcone włosy. Z kolei na samym dole ogólnego rankingu znalazły się między innymi tatuaże na ciele, kolczyki, zielony kolor oczu oraz bujne owłosienie w okolicach klatki piersiowej.

Zespoły nadzorujące przebieg ankiety mocno akcentują, że zaprezentowane statystyki odzwierciedlają jedynie uśrednione tendencje w badanej grupie. W codziennym życiu na faktyczną atrakcyjność człowieka wpływa cała paleta różnorodnych czynników wykraczających poza samą fizyczność. Dla większości badanych ogromne znaczenie ma również intrygujący charakter, charyzma, specyficzne poczucie humoru i umiejętność odnalezienia się w towarzystwie.

Przekonanie o tym, że utrata włosów automatycznie pozbawia panów szans u płci przeciwnej, zostało ostatecznie i dobitnie obalone przez zebrany materiał. Ze zgromadzonych danych wynika wprost, że dla ogromnej rzeszy uczestniczek badania to właśnie ten element stanowi jeden z najbardziej pożądanych wyróżników. Stanowi to znakomity przykład na to, że ogólne standardy estetyczne podlegają ciągłym transformacjom, a dawne kompleksy bardzo często stają się dzisiaj największymi wizualnymi atutami.

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