Nie przegap okazji! Wyjątkowa promocja "Last Chance" w Sephora! Nawet 60 proc.!

Odkryj świat bestsellerów i nowości z rabatem -60 proc.!

Sephora od lat jest miejscem, gdzie miłośniczki i miłośnicy piękna znajdują swoje ulubione marki i odkrywają najnowsze trendy. Nasza oferta to starannie wyselekcjonowane kultowe kosmetyki, które zdobyły uznanie na całym świecie, jak również gorące nowości, które dopiero podbijają rynek. Teraz masz idealną okazję, aby przetestować te upragnione produkty w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach!

W ramach promocji "Last Chance", przy zakupie dwóch wybranych produktów oznaczonych specjalnym tagiem, otrzymasz aż -60 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt! To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w swoje ulubieńce lub wypróbować coś zupełnie nowego bez obciążania portfela.

Jak skorzystać z promocji? To proste!

Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, wystarczy kilka prostych kroków:

Odwiedź stronę sephora.pl lub skorzystaj z aplikacji Sephora.

Przeglądaj szeroki asortyment produktów i wypatruj tych oznaczonych tagiem "Last Chance".

Dodaj do koszyka dwa wybrane produkty objęte promocją.

W koszyku wpisz kod rabatowy: LAST.

Ciesz się rabatem -60 proc. na tańszy produkt w Twoim zamówieniu!

Idealna szansa na testowanie nowości i uzupełnienie zapasów ulubieńców

Zastanawiasz się nad wypróbowaniem nowego podkładu, tuszu do rzęs, a może luksusowego serum? Promocja "Last Chance" to doskonała okazja, aby bez ryzyka sięgnąć po nowości, które Cię intrygują. Kupując dwa produkty, ten tańszy otrzymasz z aż 60 proc. rabatem – to jakby idealna zachęta do eksperymentowania i odkrywania swoich nowych ulubieńców!

Jednocześnie, jeśli masz już swoje sprawdzone kultowe kosmetyki z Sephory, których nie wyobrażasz sobie w swojej codziennej pielęgnacji czy makijażu, teraz jest idealny moment, aby zrobić zapasy. Skorzystaj z rabatu i miej pewność, że Twoje ulubione produkty nigdy Cię nie zawiodą.

Ważne informacje o promocji:

Promocja obowiązuje do 20.10.2025 r. (lub do wyczerpania zapasów) na sephora.pl i w aplikacji Sephora.

Oferta dotyczy wybranych produktów oznaczonych tagiem "Last Chance”.

Uprawnia do otrzymania rabatu -60 proc. na drugi, tańszy produkt w koszyku po wpisaniu kodu: LAST.

Oferta nie obejmuje kosztów przesyłki i nie łączy się z innymi promocjami (w tym rabatami, kuponami, ofertami specjalnymi), ani nie dotyczy zakupu kart upominkowych oraz usług.

Promocja jest dostępna w opcji Click&Collect – zamów online i odbierz w wybranej perfumerii Sephora!

W przypadku zwrotu produktów objętych promocją, konieczny jest zwrot całego zamówienia (oba produkty).

Lista produktów objętych ofertą może ulec zmianie w trakcie trwania promocji – warto regularnie sprawdzać aktualną ofertę!