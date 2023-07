Niech rządzi róż. Wyglądaj jak Barbie. Wystrzałowa kolekcja kosmetyków, która zabierze się nie tylko do bajkowej krainy

Eksperci są zgodni, twarz należy oczyścić przynajmniej raz dziennie - wieczorem. Trwają dyskusje dotyczące porannego oczyszczania. Niektórzy sugerują, że skóry bardzo wrażliwe mogą je pominąć lub stosować bardzie delikatne preparaty oczyszczające, takie jak pianki. Wieczorem jednak możesz skupić się na dogłębnym oczyszczeniu i zapewnieniu Twojej skórze przyjemnych doznań. Marka BasicLab przygotowała właśnie wyjątkową kolekcję pielęgnacyjną dla wszystkich wrażliwców. Znajdziemy w niej dopasowane do potrzeb skóry pianki do mycia twarzy oraz tonizujące primery, które przygotują Twoją skórę na kolejne kroki w makijażu.

Lato to czas, gdy z chęcią sięgamy po mgiełki. Dają one naszej skórze przyjemne odżywienie oraz nawilżenie. Marka Pixi posiada w swojej ofercie szeroki wybór mgiełek. My przygotowałyśmy dwie z nich. Pixi Vitamin Wakeup Mist to tonik napinający rewitalizuje i energizuje cerę. Woda z kwiatu pomarańczy połączona z dobroczynnymi dla skóry ekstraktami owoców cytrusowych, z lawendą i argininą. Pixi Hydrating Milky Mist to lekki nawilżający spray pokrywający skórę niewidoczną warstwą kojącej mgiełki. Zawiera składniki przeciwzapalne, przygotowuje skórę pierwszą warstwą nawilżenia. o innych mgiełkach marki Pixi przeczytasz tutaj.

Kolekcja Neutrogena Hydro Boost to coś dla miłośników nawilżenia. To lekkie, żelowe formuły które rewelacyjnie sprawdzą się latem. Nawilżenie Hydro Boost genialnie odżywa skórę bez jej obciążania. Kremy szybko się wchłaniają oraz nie pozostawiają nieprzyjmowanego wykończenia.

Specjaliści zgodnie i głośno apelują: kosmetyki z filtrami ochronnymi należy stosować przez cały rok, nie tylko latem. Jednak należy pamiętać, że nie każdy kosmetyk z filtrem SPF zapewnia odpowiednią ochronę. Marka SENSUM MARE wprowadziła właśnie na rynek innowacyjną emulsję ochronną SPF 50+ o formule lekkiego kremu ALGODROPS SATIN, przeznaczoną do codziennej ochrony skóry twarzy przed promieniowaniem słonecznym UVA i UVB, światłem niebieskim i podczerwonym, zanieczyszczeniami miejskimi oraz przed fotostarzeniem.

Ostatni tygodnie w makijażu to przede wszystkim trend Barbie. W mediach społecznościowych królują make-upy inspirowane legendarną lalką. Marka NYX Professional Makeup przygotowała absolutnie słodką i genialną kolekcję makijażu, której nie powstydziłaby się sama Barbie. Znajdziesz w niej między innymi mini paletki cieni do powiek, matowe pomadki oraz przepiękny rozświetlacz w paletce do twarzy. Koniecznie obejrzyj nasze wideo i zobacz, jak kosmetyki prezentują się na żywo.