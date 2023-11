Niech się świeci. Jak ubrać się na świąteczne spotkania z rodziną. Wielki przegląd trendów w modzie na Boże Narodzenie

Moda na Boże Narodzenie? Jak się ubrać na Święta?

Idealna stylizacja na wigilijną kolację to przede wszystkim szyk i wygoda. W tym czasie najchętniej stawiamy na klasyczne kolory i faktury. Rządzą odcienie butelkowej zieleni, granatu oraz bordo. W tym sezonie w trendach będą również błyski i szalone kreacje w kolorach srebra oraz złota. Hiszpańska marka Bimba Y Lola przygotowała wyjątkową kolekcję, która sprawdzi się zarówno podczas świątecznego biesiadowania, jak i tydzień później na sylwestrowej zabawie. Propozycje marki Bimba Y Lola to połączenie zwiewnych tkanin w klasycznych formach z odrobiną błysku oraz ekstrawagancji. Hitem tego sezonu będą długie, plisowane sukienki w odcieniach metalicznego srebra. Mają one w sobie to coś, co sprawia, że bardzo prosty krój zyskuje całkowicie nowy wygląd. Bimba Y Lola w swoje najnowszej kolekcji sięga także po jasne kolory i komfortowe tkaniny. Ma być ciepło i przytulnie.

Świąteczna odsłona mody to także dodatki. W nowej kolekcji marki Bimba Y Lola znajdziemy oszałamiającą biżuterię. Wystarczy, że zestawisz ją z klasyczną małą czarną, a każda stylizacja zyska swój unikalny "bling, bling". To prosty sposób, by dodać zestawieniu nowego wymiaru i sprawić, że jedna stylizacja otrzyma nowe życie.

i Autor: Materiały prasowe BIMBA Y LOLA

