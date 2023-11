Włącz te kosmetyki do swojej pielęgnacji jeżeli chcesz zachować młody wygląd skóry

RETINOL & SPÓŁKA

Retinol to jeden z najbardziej popularnych i skutecznych składników kosmetycznych. wspiera odnowę komórkową, wyraźnie przyspieszając wyrównanie kolorytu skóry. Ze względu na zapowiadane regulacje Unii Europejskiej kosmetyki zawierające więcej niż 0,3% retinolu będą musiały zostać wycofane ze sprzedaży. Natomiast produkty ze stężeniem poniżej 0,3% pozostaną dostępne, a dzięki zaawansowanej technologicznie formie transportu składnika do skóry - bardzo skuteczne. Nie bez znaczenia są również dodatkowe składniki aktywne obecne w formule. Gdzie znajdziesz ten pożądany składnik?

ZO® SKIN HEALTH RETINOL SKIN BRIGHTENER 0,25% przyspiesza powierzchniową odnowę skóry, dzięki czemu szybko poprawia jej wygląd, wyrównuje koloryt, rozjaśnia i wygładza. Głównym działaniem Retinol Skin Brightener jest hamowanie produkcji pigmentu oraz jego równomierna dystrybucja do komórek skóry. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii, w której retinol zamknięty jest w oleosomach, jego uwalnianie do skóry jest kontrolowane (od 6 do 8 godzin) i mniej drażniące, przy zapewnieniu maksymalnego efektu rozjaśniania.

MEDIDERMA SENS - AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A Concentrate serum liposomowe z systemem 3-retinol doskonale radzi sobie z oznakami starzenia: liniami mimicznymi, zmarszczkami, utratą elastyczności, blasku i napięcia. Wykazuje silne działanie przeciwstarzeniowe i doskonałą tolerancję dzięki Systemowi 3-Retinolu o spowolnionym uwalnianiu.

EISENBERG Paris Anti-Age Treatment zawiera skutecznie działające składniki: retinol w mikrokapsułkach, oleje z ogórecznika i z pestek winogron, które regenerują i odżywiają, Witaminy E i C neutralizujące wolne rodniki, peptydy sojowe chroniące płaszcz hydrolipidowy, krasnorosty eliminujące toksyny.

WYPRÓBUJ: ZO® SKIN HEALTH RETINOL SKIN BRIGHTENER 0,25%, 485 zł/50 ml | MEDIDERMA SENS - AGE MD ULTRA CORRECTOR 3A Concentrate serum liposomowe z systemem 3-retinol, 275 zł/30 ml | EISENBERG Paris Anti-Age Treatment, 795 zł/50 ml (dostępny w perfumeriach Sephora i na sephora.pl)

NIACYNAMID

Jest silnym antyoksydantem, skutecznie neutralizuje wolne rodniki i zapobiega efektom stresu oksydacyjnego, a jednocześnie jest łagodny dla skóry, więc sprawdza się w pielęgnacji także skóry wrażliwej czy może być stosowany na okolice oczu. To właśnie on stał się jednym z kluczowych składników linii IWOSTiN AGE LIFT o globalnym działaniu odmładzającym. Teraz możesz znaleźć produkty w zestawie świątecznym z kremem na dzień z SPF 15, serum i kremem pod oczy. Niacynamid obecny jest też w NUXE SUPER SERUM [10] EYE, który łączy tysiące mikrokapsułek frakcjonowanych olejów roślinnych z naturalnym kwasem hialuronowym. Formułe wzmogaca m.in. niacynamid, który mimo swojego łagodnego działania, ma silne działanie antyoksydacyjne, pomaga niwelować procesy starzenia i redukuje widoczność przebarwień.

WYPRÓBUJ: IWOSTiN AGE LIFT Zestaw świąteczny, 199,99 zł | NUXE SUPER SERUM [10] EYE, 258 zł/15 ml

KOLAGEN

Kolagen jest głównym białkiem strukturalnym naszego ciała i stanowi około 30% wszystkich białek w organizmie ludzkim. Ma on istotne znaczenie dla stawów, kości, mięśni, więzadeł i ścięgien jako składnik budulcowy, ale także kondycji skóry, włosów i paznokci, dlatego nazywany jest często „białkiem młodości”. Kolagenowa formuła piękna REMÉ zawiera VERISOL® – bioaktywne peptydy kolagenowe, które mają opatentowany profil peptydowy, zoptymalizowany do wspierania piękna od wewnątrz. 2500 mg to potwierdzona badaniami efektywna porcja bioaktywnych peptydów kolagenowych. Badania wykazały, ze po trzech miesiącach przyjmowania nastąpiła redukcja zmarszczek wokół oczu i poprawa elastyczności skóry.

WYPRÓBUJ: REMÉ Kolagenowa formuła piękna Caffè Latte o smaku waniliowym , ok. 90 zł/30 porcji

SKŁADNIKI Z PATENTEM

Współczesna pielęgnacja promuje holistyczne podejście do profilaktyki przeciwstarzeniowej. By jak najdłużej zachować młody wygląd, obok codziennego aplikowania kosmetyków, regularnego korzystania z zabiegów kluczową rolę odgrywa suplementacja. Medilâge anti âge zawiera dwa opatentowane składniki pochodzenia naturalnego: AstaPure®Arava i TetraSOD®, które zmniejszają liczbę zmarszczek i poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Co więcej, Tetra SOD® jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów, obdarzonym potężną mocą dezaktywacji wolnych rodników. Chroni praktycznie każdą komórkę przed ich toksycznym działaniem, w tym przed szkodliwym promieniowaniem UVB.

WYPRÓBUJ: Medilâge anti âge, 495 zł/30 kapsułek

