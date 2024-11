Niezawodne duety makijażowe

Produkty do makijażu EISENBERG Paris można dowolnie ze sobą łączyć i zawsze możemy mieć pewność, że będziemy wyglądać świetnie przez wiele godzin. Co więcej, będą też pielęgnować naszą urodę. Każdy z nich solo jest świetny, ale w duetach mogą jeszcze więcej. Czasami wystarczą dwa produkty, by wykreować efekt: wow!

TUSZ I… POMADKA

Tusz i już – to częsta zasada stosowana w codziennym makijażu. Już samo podkreślenie rzęs sprawia, że wyglądamy na bardziej wypoczęte, a nasze spojrzenie nabiera głębi. Jeśli do tego dołożymy kroplę koloru na ustach, to w zasadzie w dwóch gestach mamy gotowy makijaż.

ESISENBERG Paris THE BLACK MASCARA® to produkt ponadczasowy o głęboko czarnym odcieniu do wyrazistego makijażu. Jego szczoteczka ma aż 530 włókien ułożonych w kształt podwójnej litery „V” – w efekcie precyzyjnie przylega do rzęs i pozwala na aplikację odpowiedniej ilości tuszu. Idealna plastyczność oraz sferyczny puder „stretching” natychmiast wydłużają, podwijają oraz pogrubiają rzęsy.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris THE BLACK MASCARA® 219 zł/8 g/sephora.pl

Makijaż oczu doskonale uzupełni kolor na ustach. Formuła pomadki EISENBERG Paris J.E. ROUGE® nie tylko podkreśli ich piękno, ale też będzie je pielęgnowała. Jej formuła została wzbogacona w ekstrakt z kwiatu Orchidei o działaniu nawilżającym oraz witaminę E o właściwościach przeciwutleniających. Dostępna jest w 4 kolorach pasujących do wszystkich odcieni skóry, na każdą okazję i porę roku. Daje efekt natychmiastowo nawilżonych i zadbanych usta o intensywnym kolorze.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. ROUGE® 209 zł/3,5 g/sephora.pl

NIESKAZITELNA SKÓRA

Jest w zasięgu dwóch produktów, które działają niczym photoshop.

EISENBERG Paris INSTANT COMPLEXION PERFECTOR to delikatna i aksamitna emulsja błyskawicznie dająca efekt „skórki brzoskwini”: przygotowuje skórę do makijażu i pozwala na łatwą oraz jednolitą aplikację, gwarantując perfekcyjny i długo trzymający się makijaż. Dodatkowo pielęgnuję skórę. Zawiera antyoksydacyjną witaminę E oraz Formułę

Trio-Molecular® o działaniu regenerującym, stymulującym i dotleniającym. Produkt można nakładać na całą twarz, ale także na powieki i kontur oka, aby uzyskać gładkie wykończenie. Idealna baza pielęgnacyjna do makijażu dla doskonałego i długotrwałego efektu.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris INSTANT COMPLEXION PERFECTOR 265 zł/30 ml/sephora.pl

Na tak przygotowaną skórę nakładamy EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP, który dzięki formule

z innowacyjnymi cukrami pozwala uzyskać niewyczuwalne, naturalne i świeże wykończenie. Zawiera wyciągi z granatu, które dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym neutralizują wolne rodniki, natomiast olej ze słodkich migdałów odżywia i nawilża. Podkład koryguje niedoskonałości oraz tworzy cienki i jednorodny film na skórze, zapewniając idealną trwałość przez wiele godzin we wszystkich klimatach. Efekt można porównać do wrażenia „drugiej skóry”. Składniki połączone z Formułą Trio-Molecular® oraz ochroną SPF 25 PA+++ działają niczym tarcza skutecznie zabezpieczająca przed czynnikami agresywnymi.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris INVISIBLE CORRECTIVE MAKEUP 289 zł/30 ml/sephora.pl

TYLKO SPÓJRZ!

Zaakcentowane spojrzenie odmienia nasz wygląd. Podkreślenie rzęs i brwi tworzy ramę dla naszej urody, dlatego nawet absolutne makijażowe minimalistki sięgają po maskary.

EISENBERG Paris THE GRAPHIC MASCARA® już przy jednym pociągnięciu wydłuża i podwija rzęsy oraz spektakularnie je podkreśla, a regularnie stosowana wpływa na ich kondycję. Ekskluzywna formuła stymuluje wzrost rzęs oraz zmniejsza uszkodzenia dzięki molekularnemu duetowi wzmacniającemu z alg morskich, prowitaminie B5 oraz witaminom C i E o właściwościach antyoksydacyjnych. Dzień po dniu, rzęsy są wyraźnie odbudowane, zagęszczone i wydłużone.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris THE GRAPHIC MASCARA® 219 zł/8 g/sephora.pl

EISENBERG Paris BROW DEFINER & LASH PRIMER to innowacyjny tusz dwa w jednym, który widocznie definiuje i zwiększa objętość brwi i rzęs. Wzbogacony został ekstraktem z białego łubinu o właściwościach rewitalizujących. Nylonowe włókna idealnie przylegają do brwi i rzęs, dając efekt 3D. Brwi są zagęszczone, a rzęsy stają się dłuższe i grubsze, gotowe do aplikacji tuszu. Dostępny jest w 3 odcieniach, jego jedwabiście kremowa formuła dopasowuje się do wszystkich kolorów brwi i skóry.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris BROW DEFINER & LASH PRIMER 209 zł/7 ml/sephora.pl