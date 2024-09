i Autor: materiał prasowy Vanda Novak

Strefa mody

Nothing but Vanda Novak. Nowa kolekcja marki na sezon AW 2024/2025

To brawurowe marzenie - założyć buty i nic poza tym. Bo niczego więcej nie potrzebujesz. Tak właśnie jest z nową kolekcją marki Vanda Novak, choć to śmiałe podejście do projektowania obuwia przyświeca marce i jej dyrektor kreatywnej, Dominice Nowak od zawsze. Buty marki to nie tylko funkcjonalne obuwie, to przede wszystkim obiekty sztuki użytkowej, które bez kompromisu godzą design na światowym poziomie z wygodą. Nową kolekcję prezentuje zmysłowa w swoim klimacie sesja wizerunkowa, po raz kolejny zrealizowana przez fotografkę, Marię Biel.