Nowa era pielęgnacji: Resveratrol-Lift od Caudalie – młodsza i jędrniejsza skóra każdego dnia

Kolagen – fundament młodej skóry
Aż 75% naszej skóry stanowi kolagen – białko odpowiedzialne za sprężystość, elastyczność i młodzieńczy wygląd cery. Z czasem jego ilość maleje, a twarz stopniowo traci wyrazistość i jędrność. Dlatego właśnie Caudalie uczyniło odbudowę kolagenu sercem swojej nowej linii pielęgnacyjnej.
Kolagen przyszłości – wegański i zrównoważony
Dotychczasowe formy kolagenu – zwierzęce lub pozyskiwane z drożdży – nie były w pełni efektywnie rozpoznawane przez skórę, a ich produkcja obciążała środowisko. Caudalie postawiło na innowację i stworzyło Wegański Kolagen 1 – składnik roślinny, którego struktura jest identyczna ze strukturą kolagenu ludzkiej skóry. Otrzymywany z australijskiej rośliny uprawianej na farmach molekularnych, zapewnia wyjątkową skuteczność i jest w pełni przyjazny naturze.
Serce innowacji
Wegański Kolagen 1 działa na trzy kluczowe typy kolagenu: I, IV i XVIII, odpowiadając za jędrność, elastyczność oraz integralność skóry. W połączeniu z:
- resweratrolem z winorośli – o silnych właściwościach antyoksydacyjnych,
- kwasem hialuronowym – dla intensywnego nawilżenia,
- wegańskim stymulatorem kolagenu – pobudzającym naturalne procesy regeneracji,
- formuła zapewnia widocznie młodszy wygląd, ujędrnienie i wygładzenie skóry. Co ważne, działa skuteczniej niż retinol, jednocześnie pozostając bezpieczna dla cery wrażliwej i odpowiednia do stosowania w ciąży.
Resveratrol-Lift – codzienny rytuał piękna
Linia obejmuje cztery wyjątkowe produkty:
- Krem Kaszmir na dzień – jedwabisty, lekki i liftingujący,
- Krem Tisane de Nuit – intensywnie regenerujący nocą,
- Serum liftingująco-ujędrniające – skoncentrowana formuła młodości,
Krem liftingujący okolice oczu – rozświetlający i wygładzający delikatną skórę wokół oczu.
Piękno w zgodzie z naturą
W Resveratrol-Lift innowacja idzie w parze z odpowiedzialnością. Opakowania powstały z materiałów z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia. Dodatkowo, Krem Kaszmir i Krem Tisane de Nuit oferowane są w wersji z wymiennymi wkładami, co pozwala znacząco ograniczyć ilość odpadów.