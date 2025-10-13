Nowa era pielęgnacji: Resveratrol-Lift od Caudalie – młodsza i jędrniejsza skóra każdego dnia

Kolagen – fundament młodej skóry

Aż 75% naszej skóry stanowi kolagen – białko odpowiedzialne za sprężystość, elastyczność i młodzieńczy wygląd cery. Z czasem jego ilość maleje, a twarz stopniowo traci wyrazistość i jędrność. Dlatego właśnie Caudalie uczyniło odbudowę kolagenu sercem swojej nowej linii pielęgnacyjnej.

Kolagen przyszłości – wegański i zrównoważony

Dotychczasowe formy kolagenu – zwierzęce lub pozyskiwane z drożdży – nie były w pełni efektywnie rozpoznawane przez skórę, a ich produkcja obciążała środowisko. Caudalie postawiło na innowację i stworzyło Wegański Kolagen 1 – składnik roślinny, którego struktura jest identyczna ze strukturą kolagenu ludzkiej skóry. Otrzymywany z australijskiej rośliny uprawianej na farmach molekularnych, zapewnia wyjątkową skuteczność i jest w pełni przyjazny naturze.

Serce innowacji

Wegański Kolagen 1 działa na trzy kluczowe typy kolagenu: I, IV i XVIII, odpowiadając za jędrność, elastyczność oraz integralność skóry. W połączeniu z:

resweratrolem z winorośli – o silnych właściwościach antyoksydacyjnych,

kwasem hialuronowym – dla intensywnego nawilżenia,

wegańskim stymulatorem kolagenu – pobudzającym naturalne procesy regeneracji,

formuła zapewnia widocznie młodszy wygląd, ujędrnienie i wygładzenie skóry. Co ważne, działa skuteczniej niż retinol, jednocześnie pozostając bezpieczna dla cery wrażliwej i odpowiednia do stosowania w ciąży.

Resveratrol-Lift – codzienny rytuał piękna

Linia obejmuje cztery wyjątkowe produkty:

Krem Kaszmir na dzień – jedwabisty, lekki i liftingujący,

Krem Tisane de Nuit – intensywnie regenerujący nocą,

Serum liftingująco-ujędrniające – skoncentrowana formuła młodości,

Krem liftingujący okolice oczu – rozświetlający i wygładzający delikatną skórę wokół oczu.

Piękno w zgodzie z naturą

W Resveratrol-Lift innowacja idzie w parze z odpowiedzialnością. Opakowania powstały z materiałów z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia. Dodatkowo, Krem Kaszmir i Krem Tisane de Nuit oferowane są w wersji z wymiennymi wkładami, co pozwala znacząco ograniczyć ilość odpadów.

i Autor: Caudalie/ Materiały prasowe