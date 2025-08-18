Nowa kampania GAP Back to School 2025. Moda, która wyraża osobowość najmłodszych

Kampania opiera się na współpracy z wyjątkową grupą młodych twórców, reprezentujących różnorodne pasje i style. W roli ambasadorów kolekcji występują m.in. Ellen Alaverdyan, 12-letnia basistka z Las Vegas, której muzyczna pasja rozwija się dzięki rodzinnej tradycji i samodzielnej nauce online czy Miles Bonham, 9-letni producent muzyczny z Chicago, okrzyknięty najmłodszym producentem na świecie.

Kampania GAP Back to School 2025 to hołd dla dziecięcej ekspresji i osobowości. W kolekcji dominuje denim, wygodne dzianiny oraz miękkie bluzy z charakterystycznym logo marki.

Każdy z młodych ambasadorów nosi stylizacje odpowiadające ich pasjom i osobowości. Kampania nie tylko prezentuje modę, ale też inspiruje inne dzieci do bycia sobą.

Wybrane modele z kolekcji:

kurtki z kapturem,

jeansy typu baggy, klasyczne kurtki Icon,

bluzy typu pullover i z kapturem

spodnie cargo,

spódnice i spodnie typu parachute,

klasyczne topy,

longsleeve’y z nadrukami.

Kolekcja GAP Back to School 2025 dostępna jest w sprzedaży online oraz w sklepie stacjonarnym Westfield Arkadia GAP od 18 sierpnia.

i Autor: materiały prasowe GAP

i Autor: materiały prasowe GAP