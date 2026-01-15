Nowa kolekcja COS: wiosenna odsłona minimalizmu i natury

Lekkość i swoboda: tkaniny, które oddychają

W sercu nowej kolekcji COS leży dbałość o materiały. Marka stawia na naturalne tkaniny, które zapewniają komfort noszenia i pozwalają skórze oddychać. Len, bawełna organiczna i mieszanki wiskozowe dominują, tworząc ubrania o luźnych, swobodnych fasonach. W kolekcji znajdziemy zwiewne sukienki, szerokie spodnie, lekkie koszule i delikatne dzianiny, które idealnie sprawdzą się w wiosennych stylizacjach. Materiały te nie tylko przyjemnie układają się na ciele, ale także są przyjazne dla środowiska, co wpisuje się w filozofię zrównoważonej mody, której COS jest wierny.

Kolory ziemi: harmonia z naturą

Paleta barw nowej kolekcji to prawdziwa oda do natury. Dominują odcienie ziemi – beże, brązy, oliwkowe zielenie, terakota i stonowane błękity, które przywołują na myśl krajobrazy wczesnej wiosny. Te spokojne i uniwersalne kolory są łatwe do łączenia ze sobą, co pozwala na tworzenie spójnych i eleganckich stylizacji. COS udowadnia, że minimalizm nie musi być nudny – dzięki różnorodności faktur i subtelnym detalom, ubrania w tych naturalnych barwach nabierają głębi i charakteru.

Minimalistyczny design z nutą nowoczesności

COS słynie ze swojego minimalistycznego podejścia do mody, a nowa kolekcja nie jest wyjątkiem. Proste, czyste linie i ponadczasowe fasony to podstawa. Jednak marka nie boi się eksperymentować z proporcjami i detalami, dodając odrobinę nowoczesności do klasycznych krojów. Oversizowe sylwetki, asymetryczne cięcia i subtelne drapowania nadają ubraniom współczesny charakter, jednocześnie zachowując ich uniwersalność.

i Autor: COS/ Materiały prasowe

i Autor: COS/ Materiały prasowe

i Autor: COS/ Materiały prasowe

i Autor: COS/ Materiały prasowe