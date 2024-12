Nowa marka kosmetyczna Call my Hair wchodzi na rynek

Marka Call my Hair kieruje swoja ofertę do osób, które szukają profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów w przystępnej cenie. Do tej pory odbyła się premiera pierwszej linii Color Protect do włosów farbowanych. Szampon ochronny (900 ml), odżywka do włosów (500 ml) oraz maska do włosów (900 ml) posiadają w swej formule ekstrakty roślinne, które przedłużają świeżość koloru oraz dbają o dobrą kondycję włosa.

Oczyszczający szampon do włosów farbowanych Call my Hair to klucz do długotrwałego, intensywnego i pełnego blasku koloru. Zawartość składników odżywczych – w tym jagód acai oraz niacynamidu – zapewniają zwiększoną sprężystość suchym i zniszczonym włosom po silnej koloryzacji.

Błyskawiczna maska do włosów farbowanych Call my Hair zawiera silną formułę, która dba o zdrowy wygląd włosów oraz przedłuża intensywność koloru. Zawarte ekstrakty roślinne z jagód acai i oleju awokado chronią przed uszkodzeniami oraz poprawiają kondycję włosa. Maskę do włosów wystarczy nałożyć na oczyszczoną skórę głowy na kilka minut, a następnie spłukać letnią wodą.

Odżywka do włosów farbowanych Call my Hair to unikalna formuła, która zabezpiecza włosy przed zniszczeniem i pozwala na dłużej cieszyć się pięknym kolorem. Zawiera antyoksydacyjny ekstrakt z jagód acai i olej awokado, dzięki którym włosy zyskują piękny i zdrowy wygląd.