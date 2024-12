Wiele kobiet czekało na taką promocję w Rossmannie! Legendarne perfumy taniej i ponad 400 zł! Zapach luksusu, który zabierze Cię w podróż do ukrytych pragnień

To lekkie serum z tripeptydami ujędrnia, wygładza zmarszczki mimiczne, a przy tym jest idealne, gdy masz skórę skłonną do zaskórników i niedoskonałości

W wielu kulturach perfumy kojarzyły się z luksusem i wysoką pozycją w społeczeństwie. Już w czasach starożytnych nacierano skórę różnego rodzaju olejkami eterycznymi. O potędze zapachów krążyły legendy. Dzisiaj wiemy, że zmysł węchu, jak żaden inny potrafi przywoływać wspomnienia i budzić dobre emocje. Perfumy od zawsze uchodziły za bardzo osobisty, niemalże eteryczny, dodatek. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz przepiękne perfumy, które doskonale wpasowują się z obraz luksusu oraz piękna. To wyjątkowa, orientalna kompozycja, obok której nie można przejść obojętnie.

XERJOFF Coffee Break Golden Dallah to zmysłowe perfumy zarówno dla niej, jak i dla niego. W regularnej cenie kosztują niemało i za 50 ml tego zapachu w Rossmannie należy zapłacić blisko 1000 zł. Na szczęście, ten unikalny zapach trafił właśnie na promocję Rossmanna i kosztuje 579,99 zł. XERJOFF Coffee Break Golden Dallah to arabskie perfumy, które dedykowane są rytuałom picia kawy. Perfumy te zachwycają intensywnością swoich aromatów i bogatą kompozycją. Kojarzą się z luksusem i chwilą wypoczynku. To hołd wobec bogactwa, elegancji oraz piękna. XERJOFF Coffee Break Golden Dallah zadebiutowały na rynku w 2018 roku i od tego czasu nieustannie zachwycają kolejne osoby.

Jak pachnie piękno i bogactwo?

- Serce perfum kryje w sobie złożoną kompozycję kadzidła, kawy, bursztynu i róży, tworząc unikalne połączenie, które porywa za sobą w podróż do serca Orientu. Baza zapachu z kakao, orzecha laskowego i fasolki tonka dodaje ciepła i głębi, kończąc perfumy w sposób zmysłowy i niezapomniany. Golden Dallah to perfumy dla osób, które cenią sobie nie tylko luksus, ale także unikalność i oryginalność zapachu - czytamy w opisie zapachu na stronie Rossmanna.

i Autor: materiały prasowe Rossmann perfumy