Nowe odcienie kultowej pomadki. Idealne na jesień 2023

Odkryj wyjątkowe, winylowe wykończenie ust ze szminką Super Stay Vinyl Ink! Kultowe pomadki od Maybelline New York skradły serca kobiet na całym świecie stając się viralowym produktem marki. Ich fanką jest też Young Leosia – raperka, DJ-ka i autorka tekstów. Maybelline New York ogłosiło w ostatnim czasie nie tylko kolaborację z artystką, będącą głosem pokolenia Gen. Z, ale także pojawienie się nowych odcieni! Od teraz wszystkie fanki Super Stay Vinyl Ink mogą wybierać spośród 9 nude’owych wariantów kolorystycznych.

Super Stay Vinyl Ink (cena 62,99 zł) to płynna pomadka, która zapewnia długotrwały połysk i winylowe wykończenie ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h*, a dzięki formule wzbogaconej o aloes i witaminę E gwarantuje niezwykły komfort noszenia. To szminka, która zmienia reguły gry!

„Pomadki winylowe w odcieniach nude to prawdziwy makijażowy hit. Subtelne kolory doskonale korespondują z połyskującym wykończeniem. I choć mogłyby wydawać się, że są spokojne i zachowawcze, to dzięki połyskowi nie ma ryzyka nudy w makijażu. Można nimi budować różną intensywność na ustach – wystarczy nałożyć Vinyl Ink za pomocą precyzyjnego aplikatora i poczekać chwilę aż szminka wyschnie i cieszyć się długotrwałym kolorem z połyskiem! Komfort zapewnia zawarta w ich formule witamina E i aloes o właściwościach pielęgnujących. Pracuję z nimi często i wiem, że te pomadki są super trwałe i nie do starcia!” – mówi Klaudia Jóźwiak, Make Up Artist Maybelline New York.

Maybelline New York w swoje DNA ma wpisane budowanie pewności siebie wśród Gen. Z, tak by w pełni mogły wyrażać siebie. Marka nie tylko wyznacza makijażowe trendy, ale pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi odbiorcami, m.in. za pomocą muzyki. Kolaboracja z Young Leosią tylko to potwierdza. Informacją o współpracy artystka podzieliła się na swoim Instagramie: „Hej ślicznotki!!! W końcu mogę podzielić się tym newsem. Zostałam twarzą Maybelline New York. Marki, której kampanie od zawsze kojarzyły mi się z promowaniem odważnych i nieszablonowych kanonów piękna. Na moich setach towarzyszą mi ostatnio pomadki Super Stay Vinyl Ink z nowej kolekcji, które siedzą jak złe przez całą noc grania. Koniecznie musicie je obczaić, a my widzimy się już w sierpniu na Maybelline NY Music Stories”.

Artystka największą popularność zyskała w 2021 dzięki singlowi „Szklanki”, od tego momentu jej kariera nabiera tempa i nic nie wskazuje na to, by miała się zatrzymać. Young Leosia wystąpi podczas kolejnej edycji Maybelline New York Music Stories na warszawskim Służewcu już 18 sierpnia!

