Nowość: 4 maski koloryzujące-tonery Garnier Olia Gloss. Mój kolor, ale lepszy

Jak działa maska Garnier Olia Gloss?

Mój kolor, ale lepszy - właśnie to hasło najlepiej podsumowuje efekt, który można uzyskać dzięki maskom koloryzującym-tonerom Garnier Olia Gloss. Kosmetyk jest dedykowany różnym potrzebom. Z jednej strony jest to doskonały wybór pomiędzy koloryzacjami dla odświeżenia koloru. Z drugiej strony to także opcja dla osób, które boją się farbowania i ten produkt może im pozwolić na lekką metamorfozę bez obaw o kondycję włosów. Garnier Olia Gloss to zatem subtelna poprawa wyglądu naturalnych i farbowanych włosów – efekt odświeżenia, a nie drastycznej zmiany przy całkowitym bezpieczeństwie dla struktury włosa.

Nowość jest dostępna w HEBE.

Kluczowe technologie i skład:

Restoring Complex (Kompleks Odbudowujący): Wysokie stężenie składników aktywnych ukierunkowanych na regenerację włókna włosa.

Olejki z nasion kwiatowych: Formuła wzbogacona w olejki z nasion kwiatowych która zapewnia 72H* blasku, trwały blask aż do 6 myć*** oraz pomaga skorygować 1 rok uszkodzeń.

Color Dyes (Przezroczyste Barwniki): Wykorzystanie barwników bezpośrednich (direct dyes), które osadzają się na powierzchni włosa, wzmacniając naturalny kolor i nadając mu głębię oraz świetliste refleksy, bez ingerencji w strukturę wewnętrzną (brak amoniaku, brak utleniaczy).

Technologia "Green Repair": Skupienie na naprawie uszkodzeń przy jednoczesnym zachowaniu lekkości formuły.

Portfolio kolorów masek Garnier Olia Gloss

Maski dla włosów naturalnych i farbowanych Garnier Olia Gloss to 4 warianty kolorystyczne, które są dostępne w dwóch grupach:

Maski koloryzujące (Tinted Hair Mask) dla włosów naturalnych i farbowanych:

Chłodny brąz - Expensive Brunette: Głęboki, luksusowy brąz

Miedziany brąz - Cowboy Copper: Modna, intensywna miedź

Słoneczny blond - Old Money Blonde: Ciepły, złocisty blond w stylu "quiet luxury"

Maska tonująca (Toning Hair Mask) dla włosów rozjaśnianych i z pasemkami:

Chłodny blond - Scandi Blonde: Zawiera fioletowe/niebieskie pigmenty korygujące żółte tony, nadając chłodne wykończenie

Jak używać maskę Garnier Olia Gloss?

Każda maska z serii Garnier Olia Gloss charakteryzuje się bardzo szybkim czasem działania. Wystarczy kilkanaście minut, żeby przeprowadzić cały zabieg koloryzacji połączonej z pielęgnacją. Wystarczą 3 kroki:

Aplikacja: Na umyte, wilgotne włosy (zalecane użycie rękawiczek).

Czas ekspozycji: Tylko 10 minut.

Zmywanie: Spłukać wodą i stylizować jak zwykle.

Włosy po użyciu maski są zdrowe i błyszczące. Efekt utrzymuje się do 6 myć

