Nowość: 4 maski koloryzujące-tonery Garnier Olia Gloss. Mój kolor, ale lepszy

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-09 11:29

Nowość w świecie koloryzacji dla wszystkich fanów farb Olia i dla wszystkich konsumentów, którzy chcą wkroczyć w erę koloryzacji: przedstawiamy Olia Gloss. Z jednej strony rutyna koloryzująca właśnie zyskała nowy krok. Teraz pomiędzy użyciem kolejnych farb Garnier Olia, warto dodać nowość. Jej formuła wypełnia lukę między tradycyjną koloryzacją, a codzienną pielęgnacją i stanowi gest inkrementalny dla włosów. Maski koloryzujące-tonery Garnier Olia Gloss są dostępne w 4 wariantach kolorystycznych. Stanowią hybrydowe rozwiązanie łączące intensywną pielęgnację maski regenerującej z delikatną koloryzacją ton w ton. Z drugiej strony maski są też opcją dla osób, które do tej pory bały się tradycyjnej koloryzacji. Nowy produkt pozwoli im poprawić jakość włosów, nadać im połysk i podkreślić kolor.

Garnier Olia Gloss

Autor: Garnier Olia Gloss/ Materiały prasowe

Jak działa maska Garnier Olia Gloss?

Mój kolor, ale lepszy - właśnie to hasło najlepiej podsumowuje efekt, który można uzyskać dzięki maskom koloryzującym-tonerom Garnier Olia Gloss. Kosmetyk jest dedykowany różnym potrzebom. Z jednej strony jest to doskonały wybór pomiędzy koloryzacjami dla odświeżenia koloru. Z drugiej strony to także opcja dla osób, które boją się farbowania i ten produkt może im pozwolić na lekką metamorfozę bez obaw o kondycję włosów. Garnier Olia Gloss to zatem subtelna poprawa wyglądu naturalnych i farbowanych włosów – efekt odświeżenia, a nie drastycznej zmiany przy całkowitym bezpieczeństwie dla struktury włosa.

Nowość jest dostępna w HEBE.

Kluczowe technologie i skład:

  •  Restoring Complex (Kompleks Odbudowujący): Wysokie stężenie składników aktywnych ukierunkowanych na regenerację włókna włosa.
  •  Olejki z nasion kwiatowych: Formuła wzbogacona w olejki z nasion kwiatowych która zapewnia 72H* blasku, trwały blask aż do 6 myć*** oraz pomaga skorygować 1 rok uszkodzeń.
  • Color Dyes (Przezroczyste Barwniki): Wykorzystanie barwników bezpośrednich (direct dyes), które osadzają się na powierzchni włosa, wzmacniając naturalny kolor i nadając mu głębię oraz świetliste refleksy, bez ingerencji w strukturę wewnętrzną (brak amoniaku, brak utleniaczy).
  • Technologia "Green Repair": Skupienie na naprawie uszkodzeń przy jednoczesnym zachowaniu lekkości formuły.

Portfolio kolorów masek Garnier Olia Gloss

Maski dla włosów naturalnych i farbowanych Garnier Olia Gloss to 4 warianty kolorystyczne, które są dostępne w dwóch grupach:

Maski koloryzujące (Tinted Hair Mask) dla włosów naturalnych i farbowanych:

  • Chłodny brąz - Expensive Brunette: Głęboki, luksusowy brąz
  • Miedziany brąz - Cowboy Copper: Modna, intensywna miedź
  • Słoneczny blond - Old Money Blonde: Ciepły, złocisty blond w stylu "quiet luxury"

 Maska tonująca (Toning Hair Mask) dla włosów rozjaśnianych i z pasemkami:

  •  Chłodny blond - Scandi Blonde: Zawiera fioletowe/niebieskie pigmenty korygujące żółte tony, nadając chłodne wykończenie

Jak używać maskę Garnier Olia Gloss?

Każda maska z serii Garnier Olia Gloss charakteryzuje się bardzo szybkim czasem działania. Wystarczy kilkanaście minut, żeby przeprowadzić cały zabieg koloryzacji połączonej z pielęgnacją. Wystarczą 3 kroki:

  • Aplikacja: Na umyte, wilgotne włosy (zalecane użycie rękawiczek).
  • Czas ekspozycji: Tylko 10 minut.
  • Zmywanie: Spłukać wodą i stylizować jak zwykle.

Włosy po użyciu maski są zdrowe i błyszczące. Efekt utrzymuje się do 6 myć

Garnier Olia Gloss

Autor: Garnier Olia Gloss/ Materiały prasowe
Garnier Olia Gloss

Autor: Garnier Olia Gloss/ Materiały prasowe
Garnier Olia Gloss

Autor: Garnier Olia Gloss/ Materiały prasowe
